حفنة من القرارات التي من شأنها إخراج المباراة إلى بر الأمان

حظرت السلطات الأمنية في هولندا وجود جماهير لاتسيو في العاصمة أمستردام، قبل أكثر من أسبوعين من انطلاق مباراة الفريقين في الدوري الأوروبي يوم 12 ديسمبر 2024.

وكان أياكس قد أرسل بالفعل 2600 تذكرة للنادي الإيطالي لكن رئيس البلدية والمدعي العام ورئيس شرطة المدينة تجنبوا تفعيل ذلك الطرح لأسباب أمنية في الوقت الراهن.

يأتي هذا القرار من السلطات الهولندية في أمستردام تلافيًا لتبعات مباراة أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنها "بالغة الخطورة" وهو نفس السبب الذي أرجأ بسببه ريال سوسييداد بيع تذاكر جماهير أياكس أمستردام قبل مباراة الفريقين غدًا لحساب نفس المسابقة، قبل أن يجبره الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تغيير قراره.

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الأسباب الأمنية التي دفعت بالسلطات الهولندية لتعليق المبيعات تتعلق بـ"خطر التعبيرات العنصرية والمعادية للسامية واليمينية المتطرفة" من قبل مشجعي لاتسيو، المعروفين باتخاذ مواقف شبيهة في العديد من السياقات السابقة.

وذكر اتحاد روابط مشجعي أياكس أن "الشعارات الفاشية والاضطرابات في النظام يرفع مستوى الخطر"،. بينما يذكر النادي نفسه أنه لا علاقة له بالقرار من قريب أو بعيد.

ويبدو لاتسيو مندهشا حيال القرارات الهولندية، وقد قال أرماندو كالفيري، الأمين العام للنادي الإيطالي، في تصريحات لصحيفة "كورييري ديلا سيرا": "إنهم لم يخطرونا حتى!" مضيفًا: "ننتظر أسبابا تفصيلية لتبرير ذلك. نحن بالفعل على اتصال مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".