بعد السقوط أمام الهلال .. جاياردو يعلن عن اجتماع حاسم مع مسؤولي الاتحاد لهذا السبب!

ليلة حزينة على نادي الاتحاد وجماهيره..

أعلن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عن اجتماع حاسم مع مسؤولي النادي؛ بعد السقوط المدوي أمام الهلال.

الاتحاد ودع كأس خادم الحرمين الشريفين 2023-2024، من دور نصف النهائي؛ بعد الخسارة بهدف مقابل اثنين أمام الهلال، الذي لعب بـ10 لاعبين، منذ الدقيقة 41.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي بعد السقوط أمام الزعيم الهلالي: "يجب أن تكون هناك رؤية واضحة لدينا.. سنتحدث مع المسؤولين؛ لمعرفة كيف سنكمل الفترة القادمة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

واعترف المدير الفني الأرجنتيني، بتحمله جزءًا من المسؤولية، في نتائج الاتحاد السيئة، خلال الفترة القليلة الماضية، مؤكدًا على أنه ليس الشخص الذي يتهرب من ذلك.

وكشف مارسيلو جاياردو، عن أن الفترة القليلة القادمة؛ ستشهد تحليلًا لكافة الأمور داخل العميد الاتحادي، قبل اتخاذ القرارات بشكل رسمي.

وفي النهاية.. أعرب جاياردو عن شعوره بـ"الحسرة"، من الخسارة أمام الهلال، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين؛ لأنها كانت أقرب مباراة من الممكن أن يفوز فيها الفريق، من بين الـ7 لقاءات التي جمعت الناديين، في الموسم الرياضي الحالي؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن الاتحاد خسر في السبع مباريات التي جمعته مع الهلال، في الموسم الرياضي الحالي 2023-2024، والتي جاءت في 5 مسابقات مختلفة.