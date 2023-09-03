السقوط الأول يسبب ثورة عارمة .. الجمهور يطالب بالاستغناء عن نجم الأهلي وتعويضه بلاعب الهلال!

الأهلي أضاع فرصة صدارة الترتيب بعد سقوط الاتحاد أمام الهلال، فما كان من جمهوره إلا أن يثور غضبًا

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مع أول هزيمة للأهلي في دوري روشن السعودي، ثار الجمهور غضبًا، مطالبًا الإدارة بالتحرك سريعًا للاستغناء عن إحدى الصفقات العالمية التي ضمها الفريق خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتعويضه بلاعب الهلال.

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الراقي تلقى أول هزيمة له في الموسم الجاري بالسقوط أمام الفتح بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة، رغم أنه افتتح المباراة بهدف مبكر بالنيران الصديقة بعد مرور ست دقائق فقط من صافرة البداية، ليضيع فرصة الهيمنة على الصدارة، بعد خسارة الاتحاد أمام الهلال في كلاسيكو الجولة نفسها.

هذه الهزيمة كانت كفيلة لتصدر اسم السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الأهلي، منصة "X" للتواصل الاجتماعي، إذ يطالب الجمهور بالاستغناء عنه، والتعاقد مع محمد العويس؛ حارس مرمى الهلال، خاصةً وأن الأول استقبل سبعة أهداف خلال خمس مباريات.

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أحدهم كتب غاضبًا: "كانوا فيه أهلاويين يعارضوني في قرار عودة العويس، أتوضع تغير رأيهم اليوم بس كيف نصرف ميندي"، وعلق آخر: "لو فيه شخص يفهم .. يصرف ميندي بأي طريقة، يتم التعاقد مع العويس أو أي بديل آخر ويتم تسجيل إليوسكي، ما في حل غير كذا"، فيما أضاف ثالث: "الحلول كثيرة لإنقاذ ما يتم إنقاذه وأهمها إعارة ميندي وديميرال والتعاقد مع أمرابط وعودة إليوسكي وجيب العويس والسلطان والخيبري والشويرخ وبكذا أنت حليت مشكلة الظهير والحراسة والوسط، لكن أنا متأكد ما راح تسوي شيء عشان لا يزعلون عليك اللذيذ والمسعد!!!".

يشار إلى أن العويس يبحث الرحيل عن الزعيم في الأربعة أيام المتبقية من الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبته في المشاركة أساسيًا بعدما تجمد على مقاعد البدلاء على مدار موسم ونصف لعبد الله المعيوف ومن بعده حاليًا المغربي ياسين بونو.

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