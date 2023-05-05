"السفهاء لن يفوزوا بأي شيء حتى لو اشتروا برج إيفل" .. هجوم حاد على باريس بسبب ليونيل ميسي!

تضامن عالمي مع ميسي ضد جماهير باريس سان جيرمان

دافع أنطونيو محمد المدير الفني الحالي لنادي يونيفرسيداد ناسيونال دي المكسيك، عن ليونيل ميسي من الإهانات والمضايقات التي يتعرض لها من جماهير باريس سان جيرمان في باريس ونصح الأرجنتيني بمغادرة باريس.

وقال محمد لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية: "إنه عدم احترام لكرة القدم، هؤلاء الأشخاص السفهاء الذين لم يفوزوا بأي شيء ولن يفوزوا حتى لو اشتروا برج إيفل ووضعوه أمام المرمى".

وأضاف: "إنه نقص كامل في الاحترام أولاً للشخص وللعائلة وللأطفال وتصوير ذلك وإخراجه علنًا أيضًا إنه عدم احترام فظيع، يمكنك أن ترى أن كل شيء منظم وسوء لذا فهو عدم احترام".

وواصل: "لا داعي للقول إنني ضد هذا الموقف تمامًا وما يجب على ميسي فعله، أعتقد أنه كان يجب أن يفعل ذلك بالفعل، مع أطفاله الصغار وزوجته، عليه أن يحزم حقيبته بل يجب أن تكون حقائبه معبأة بالفعل دعه يختر الوجهة التي يمكن أن يكون سعيد فيها لا شيء آخر، أعتقد أن هذا هو أفضل شيء بالنسبة له ولكرة القدم هذا ما نريده جميعًا، أن نراه سعيدًا في الملعب".

وأتم قائلًا: "إنه لا يبدو سعيدًا في باريس ويبدو سعيدًا في المنتخب الأرجنتيني سيكون من الجيد له أن يجد مكان للعب كرة القدم حيث يمكن أن يكون سعيد كل يوم وأيضًا عندما يتم استدعاؤه للمنتخب الوطني عليه أن يستمر في أن يكون سعيدًا".