السعودية وصفقات فاسدة .. كيف أفلت تشيلسي ومالكه المجنون من اللعب المالي النظيف؟

تشيلسي بعيد تمامًا عن أي اتهامات

عندما نتحدث عن الإنفاق الضخم في الدوري الإنجليزي، فمن الطبيعي أن نذكر أسماء تشيلسي ومانشستر سيتي ويونايتد ومؤخرًا آرسنال بسبب صفقاتهم باهظة الثمن.

وبالتبعية وبشكل بديهي لو تطرقنا إلى اللعب المالي النظيف ومن الأقرب لخرقه سنجد أي من هؤلاء في المقدمة، ولكن في الحقيقة وجدنا إيفرتون ونوتينجهام فورست يتصدران المشهد.

نوتينجهام يدفع ثمن الإنفاق العشوائي بعد صعوده مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وإيفرتون يعاني من فصل آخر من الفشل الإداري بالنادي.

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ولكن بعيدًا عن كل ذلك، ماذا عن تشيلسي ومالكه المجنون تود بولي الذي أنفق أكثر من مليار جنيه استرليني منذ قدومه للنادي؟

إتقان البيع

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اللجنة التأديبية بالدوري الإنجليزي أعلنت مؤخرًا عن التحقيق بشكل مستقل مع إيفرتون ونوتنجهام بسبب الاتهامات الموجهة لهما، مع وجود أنباء حول التحقيق بشكل خاص مع مانشستر سيتي، دون أن يذكر اسم تشيلسي إطلاقًا.

الأمر بكل تأكيد يعود إلى إتقان النادي اللندني لعمليات البيع للاعبيه، حتى ولو كانوا في أسوأ مستوياتهم سواء قبل قدوم المالك الأمريكي تود بولي في يونيو 2022 وحتى بعد توليه المهمة خلفًا للروسي رومان أبراموفيتش.

لو بحثنا في خزائن تشيلسي بداية من موسم 2019/2020 سنجد أن النادي الإنجليزي تعاقد مع لاعبين بـ45 مليون يورو، بينما وصل مجموع البيع إلى 157 بفضل انتقال إيدين هازارد إلى ريال مدريد.

وفي الموسم التالي 2020/2021 اشترى تشيلسي لاعبين بـ247 مليون يورو ووصلت مبيعاته إلى 57 مليونًا.

وبموسم 2021/2021 عاد تشيلسي مرة أخرى لتحقيق المزيد من الأرباح أكثر من مجموع الإنفاق لديه، حيث تخلى عن بعض اللاعبين غير المرغوب فيهم بـ148 مليون يورو وأنفق 118 مليونًا فقط كان معظمها على ضم روميلو لوكاكو من إنتر.

الإنفاق الجنوني الأكبر حدث في الموسم التالي مع قدوم تود بولي في يونيو 2022، حيث تعاقد الأمريكي مع لاعبين بـ611 مليون يورو، بينما وصلت أرباح البيع لديه إلى 67 مليون يورو.

وأخيرًا نأتي مع الموسم الحالي 2023/2024، حيث واصل خلاله المالك المجنون الإنفاق بدفع مبالغ خيالية في مويسيس كايسيدو و وروميو لافيا وكريستوفر نكونكو وغيرهم بمجموع 467 مليون يورو، ولكن أرباحه من البيع وصلت 269 مليونًا.

هذه الأموال يُضاف إليها الأرباح الرياضية القادمة من التواجد بالمراكز الأربعة الأولى بالدوري الإنجليزي والتأهل لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة للمبالغ القادمة من الوصول لمراحل متقدمة بالأبطال التي حصل الفريق على لقبها في 2021.

صفقات فاسدة والطفرة السعودية

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بعد الإنفاق الجنوني لبولي بداية من الموسم الماضي ظهرت العديد من التكهنات حول اقتراب النادي من الدخول في ورطة مع اللعب المالي النظيف، وكان على النادي التحرك.

طريقة تعامل البلوز مع الموقف كانت مثالية، حيث نجح في بيع لاعبيه وهم في أسوأ مستوياتهم بمبالغ خيالية، وربما أبرزهم هو كاي هافيرتس المنضم لآرسنال بـ75 مليون يورو.

المدفعجية ليسوا المتضررين الوحيدين من صفقات تشيلسي الفاسدة، هناك مانشستر يونايتد الذي دفع 64 مليونًا في ميسون ماونت الذي يعيش موسمًا كارثيًا تمامًا مثل هافيرتس.

ولو عدنا إلى الوراء قليلًا الموسم الماضي، سنجد أن تشيلسي تخلى عن تيمو فيرنر للايبزيج بـ20 مليون يورو بالإضافة لجورجينيو لآرسنال بـ11.30 مليون يورو، ربما لا تعتبر هذه المبالغ خيالية ولكن بعض الأندية كان من الممكن أن تتخلص من الثنائي بالمجان دون الحصول على أي شيء.

طفرة الدوري السعودي ساهمت كذلك في إنقاذ البلوز، بعدما انضم كاليدو كوليبالي للهلال مقابل 23 مليون يورو وهو مبلغ كان من الصعب أن تدفعه الأندية الأوروبية لضمه في هذه المرحلة من مسيرته.

وانتقل كذلك إدوارد ميندي إلى الأهلي السعودي مقابل 18.50 مليون يورو، ورحل نجولو كانتي إلى الاتحاد بالمجان ولكن النادي تخلص من راتبه الضخم.

كلها أسباب جعلت تشيلسي يفلت من أنياب اللعب المالي النظيف، ولكن على النادي الحذر الشديد في المستقبل، لأن البيع بهذه المبالغ ليس مضمونًا خاصة بعد الفشل الذريع لهافيرتس وماونت وغيرهما!