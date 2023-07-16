السعودية نحو العالمية.. من هي المدربة الأمريكية الجديدة للاتحاد؟

تعاقد نادي اتحاد جدة السعودي مع المدربة الأمريكية كيلي ليندسي لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل في الدوري السعودي الممتاز ٢٠٢٣-٢٠٢٤.
وأعلن الحساب الرسمي للنادي أسماد الطاقم الفني والتي تكونت من مايلز سميث م
ساعد مدب ودان سميث مدربة حراس وسيمون كونلي مدربة اللياقة والتآهيل الرياضي.
المدربة البالغة من العمر ٤٣ عامًا سبق وتولت تدريب عدة فرق أبرزهم منتخب أفغانستان حيث ساهمت في تطور الكرة النسائية في البلاد.
كما أشرفت على تدريب منتخب المغرب للسيدات في الفترة ما قبل تعيين رينالد بيدروس المدرب الحالي للبؤات الأطلس الذي يقودهن حاليًا لإنجاز تاريخي والمشاركة في كأس العالم للمرة الأولى في تاريخهن.
اتحاد جدة أنهى موسمه الأول في الدوري السعودي الممتاز في المركز الخامس برصيد ٢١ بفارق نقطة عن النصر صاحب اللقب.
واستعد الاتحاد للموسم الجديد بالتعاقد مع مريم التميمي من الشعلة الشرقية والسويدية نور مصطفى ذات الأصلين الكردي والسوري من هيبرنيان الإسكتلندي بجانب تجديد عقود العناصر الأساسية ليان الجوهري وهلا خاشقجي وحصة السديري.
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