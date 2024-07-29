السعودية تسلم ملف استضافة كأس العالم 2034 رسميًا .. وفيفا يؤكد: المملكة لها دور مهم في تطوير كرة القدم

"رحلة الحلم" هكذا أطلقت السعودية على رحلة تسليم ملف الاستضافة العالمي..

قام الوفد السعودي رسميًا قبل قليل، بتسليم ملف استضافة المملكة لكأس العالم نسخة عام 2034، في العاصمة الفرنسية "باريس"، خلال حفل نظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الوفد السعودي ضم وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، بجانب طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي لكرة القدم، بهدف تفعيل دور الشباب.

وتعد السعودية هي البلد الوحيد المرشح للاستضافة، وستكون أول بلد يستضيف الحدث العالمي بنظامه الجديد بمشاركة 48 منتخبًا (104 مباراة).

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وبهذه المناسبة، قال وزير الرياضة: "يجسّد ملف ترشح المملكة لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، الرؤية الشاملة والواضحة لهذا الوطن العظيم، نحو المستقبل المشرق -بإذن الله-؛ إذ تعتزم المملكة تنظيم الحدث الأهم في عالم كرة القدم، لتؤكد بذلك مركزها الكبير والمؤثر والإيجابي في خارطة العالم أجمع، في مختلف المجالات، ومنها الرياضي".

أما رئيس الاتحاد السعودي فأكد: "يعكس الملف التزامنا بتنظيم البطولة الأكبر في عالم كرة القدم، وحرصنا على الارتقاء بقطاع الرياضة على جميع المستويات، وتعدُّ رياضة كرة القدم جزءًا أساسيًّا من الثقافة السعودية، ولدى الشعب السعودي شغف كبير تجاهها، نسعى لإيصال هذه الرسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، ونثق بقدرتنا على تسخير هذا الشغف من أجل تنظيم نسخة استثنائية من بطولة كأس العالم في عام 2034، وبناء إرث كروي للأجيال القادمة، من شأنه أن يرتقي بمسيرة تحول المملكة نحو آفاق جديدة".

ومن جانبه، أعرب جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي "فيفا"، عن فخره بالتطور الكبير الذي تعيشه الرياضة السعودية في مختلف الجوانب.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "سعدت بلقاء وزير الرياضة السعودي وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي ياسر المسحل في باريس على هامش دورة الألعاب الأولمبية 2024.

"تعتبر المملكة شريكًا مهمًا جدًا لفيفا، وتلعب دورًا مهمًا في تطوير كرة القدم، لقد نظموا بطولة كأس العالم للأندية 2023 بشكل رائع وناجح، واتخذوا خطوات كبيرة لتطوير كرة القدم النسائية، شاهدت ذلك بنفسي أثناء حضوري مباراة في الدوري السعودي الممتاز للسيدات بين الأهلي والاتحاد في ديسمبر الماضي".

واختتم: "من المشجع دائمًا أن نرى كرة القدم تجمع الناس معًا وأتمنى للمنتخب السعودي دورة أولمبية ناجحة!".