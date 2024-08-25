مهاجمًا النظام في السعودية .. مدرب الشباب: جئت بحماس كبير لكن الواقع مغاير تمامًا!

فيتور بيريرا غاضب بعد السقوط أمام الاتفاق..

ستة أشهر فقط مرت على وجود البرتغالي فيتور بيريرا؛ المدير الفني للشباب، في السعودية، لكنها كانت كافية له للخروج لانتقال النظام المتبع في دوري روشن.

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الليث الأبيض افتتح موسمه الجديد 2024-2025 من دوري روشن، أمس السبت، بالهزيمة أمام الاتفاق بهدف نظيف، سجله موسى ديمبيلي في الدقيقة 74، على استاد الأمير خالد بن سلطان.

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غضب بيريرا تحديدًا ليس بسبب الهزيمة، إنما بطريقة إدارة الميركاتو الصيفي والتي أسفرت عن ذاك السقوط..

المدرب البرتغالي يرى أن هناك أندية يتم دعمها، في تلميح للرباعي الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي بفضل خصخصتها واستحواذ صندوق الاستثمار العام على 75% من ملكيتها، فيما تم تجاهل مطالب الشبابيين بدعم الفريق وخصخصته.

وقال فيتور خلال المؤتمر الصحفي عقب مواجهة الأمس: "الشباب وأغلب أندية الدوري بدأت الموسم بدون لاعبين، مؤكد أنني في آخر شهرين وخلال فترة الإعداد عملت كثيرًا على الجانب الدفاعي، لبناء فريق ينافس على اللقب، لكنني جئت للدوري السعودي بحماس وبرغبة في المنافسة، خاصةً وأنه دوري قوي إلا أن الواقع كان مغايرًا".

وأضاف: رأيت الأندية القوية التي تنافس دائمًا، وأخرى لا فرصة لها للمنافسة، الشباب دكة البدلاء تحمل لاعبين أعمارهم لا تتجاوز الـ19 عامًا!".

البرتغالي اختتم: "للأسف هذا هو الواقع، جئت وعملت واليوم حزين جدًا على حماسي الذي جئت به لتطوير الفريق إلا أن حاليًا ليس لدي ما أقوله بعد ما رأيته على أرض الواقع".

يذكر أن الشباب خلال الصيف الجاري تعاقد مع ست صفقات؛ هم: الإيطالي جياكومو بونافنتورا، الهولندي ويسلي هوديت، ومن المحليين ضم هارون كمارا، عبدالرزاق حمدالله، ماجد عبدالله، محمد العتيبي ويونس الشنقيطي.