"ما فعلته السعودية صعب الأمور علينا" .. مدرب الريان يتوعد الأهلي ويبرر الهزيمة أمام النصر

ماذا قال يوسف علي في المؤتمر الصحفي عقب الهزيمة أمام النصر؟

يرى يوسف علي؛ المدير الفني للريان القطري، أن من سوء حظ فريقه مواجهة الثلاثي السعودي الهلال والنصر فالأهلي في الجولات الثلاث الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

الرهيب افتتح مشواره الآسيوي بالهزيمة أمام الهلال بثلاثية مقابل هدف وحيد على استاد أحمد بن علي المونديالي، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية له أمام العالمي أمس الإثنين، بثنائية مقابل هدف واحد على استاد الأول بارك.

ومن المقرر أن يستضيف الريان، الأهلي في 21 من أكتوبر المقبل، حيث الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بالبطولة القارية.

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وعقب الهزيمة أمام النصر، قال يوسف علي خلال المؤتمر الصحفي: "حظوظنا في البطولة قائمة، لا تزال الكرة في ملعبنا، سنسعى للتعويض أمام الأهلي في المباراة المقبلة، خاصةً وأن الفوارق غير كبيرة بين فرق المجموعة من المركز السادس إلى الثامن".

وأضاف: "لسوء حظنا نواجه الفرق السعودية في أول ثلاث جولات، دائمًا السعوديون مرشحون للقب؛ واجهنا الهلال الذي كان أفضل من الناحية الجماعية، على عكس النصر الذي تفوق في الفرديات لامتلاكه لاعبين مميزين".

مدرب الرهيب اختتم: "القوانين في السعودية صعبت الأمور علينا ومنحتهم الأفضلية بشكل كبير، في الدوري القطري مسموح لنا بسبعة لاعبين أجانب فقط، على عكس السعودية التي تسمح بأكثر من ثمانية، بجانب النشاط الكبير في سوق التعاقدات بالسعودية، الذي أتى برونالدو وساديو ماني وأوتافيو، هؤلاء النجوم يصنعون الفارق دائمًا".

يذكر أن بالفوز أمام الريان، ارتفع رصيد العالمي للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعة غرب، بفارق نقطتين عن الأهلي السعودي؛ محتل الصدارة، فيما تجمد الرهيب عند صفر نقاط قابعًا في المركز الـ11 وقبل الأخير، مع الوضع في الحسبان أن مباريات تلك الجولة لم تنته بعد.