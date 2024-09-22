رد على الانتقادات السعودية .. مارسيلو جاياردو يحقق نجاحًا فائقًا مع ريفر بليت في أول اختبار حقيقي

الآن يمكن أن يتنفس "الدمية" الصعداء نحو استعادة مجده السابق بعد تجربة الاتحاد الفاشلة..

في وقت هرب به المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو من "جحيم" الانتقادات في دوري روشن السعودي، يبدو أنه استعادًا بعضًا من شخصيته قبل تجربة نادي الاتحاد، أمس السبت.

صاحب الـ48 عامًا كان قد تمت إقالته من تدريب العميد في يونيو الماضي، على خلفية تراجع النتائج والمستوى والخروج بموسم صفري في 2023-2024، ليتعاقد بعدها من جديد مع ريفر بليت.

وخاض أمس السبت، جاياردو أحد الاختبارات الحقيقية مع الفريق الأرجنتيني، عندما حل ضيفًا على غريمه بوكا جونيورز، على ملعب لابوموبونيرا، حيث سوبر كلاسيكو الجولة الـ15 من الدوري الأرجنتيني الممتاز.

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ونجح ريفر بليت في خطف ثلاث نقاط مهمة خارج أرضه، بضرب شباك بوكا بهدف نظيف في الدقيقة 20 عن طريق مانويل لانزيني.

وفشل نجوم بوكا جونيورز في العودة للمباراة رغم بقاء 70 دقيقة كاملة عقب الهدف، بل أن اللاعب كريستيان ليما تحصل على كارت أحمر بعد الإنذار الثاني في الدقيقة 90، ليخرج الفريق بخسائر كبرى من اللقاء.

الفوز رفع رصيد كتيبة جاياردو للنقطة 24 في المركز الخامس بجدول الترتيب، فيما تجمد بوكا جونيورز عند 21 نقطة في المركز الـ11، ويعد هذا الانتصار هو الرابع لجاياردو في ولايته الثانية مع ريفر بليت، بينما تعادل في خمس مواجهات، ولم يتلق أي هزيمة.

العودة بثلاث نقاط من قلب معقل بوكا جونيورز من شأنه أن يكون رسالة غير مباشرة للجماهير والنقاد السعوديين بعد الحملة الكبرى والانتقادات الواسعة التي تعرض لها جاياردو خلال الموسم الماضي، خاصةً وأنه تلقى سبع هزائم أمام الهلال على مدار الموسم في مختلف المناسبات.

ويبدو أن صاحب الـ48 عامًا يعرف تمامًا طريق الانتصارات، خاصةً وأنه حقق عديد النجاحات مع الفريق الأرجنتيني في ولايته الأولى (من يونيو 2014 وحتى ديسمبر 2022)، لكن ظروف الاتحاد طوال الموسم لم تساعده في تكرارها مع العميد السعودي في ظل كثرة الإصابات التي عانى منها الفريق طوال الموسم (33 مباراة - 15 فوز - 4 تعادلات - 14 هزيمة).