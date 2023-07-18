السعودية ليست المحطة الأخيرة .. بوفون يتخذ القرار النهائي لمستقبله

هل يعتزل بوفون؟

كشفت تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، قرار النجم الإيطالي جانلويجي بوفون، البالغ من العمر 45 عامًا، بشأن مستقبله بالفترة القادمة بعد تلقيه عروض من الدوري السعودي.

ويعتبر بوفون، أسطورة في حراسة المرمى، ويلعب حاليًا لفريق بارما ويتبقى موسم في عقده مع النادي.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورت" قد يعلن بوفون، اعتزاله قريبًا ومن الممكن أن تكون مباراة بارما ضد كالياري رغم عدم مشاركته، آخر مباراة له كلاعب كرة قدم.

وأوضحت الشبكة العالمية، أن بوفون رفض عروض الانتقال إلى الدوري السعودي التي وصلت إليه ويمكن إعلانه اعتزاله خلال هذا الأسبوع.

وتم استبعاد بوفون، من قائمة بارما للمعسكر التدريبي استعدادًا للموسم الجديد، وكان أسطورة يوفنتوس قد اعتزل اللعب الدولي مع المنتخب الإيطالي في 2018.