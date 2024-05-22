"السعودية لعبت دورًا في القرار" .. أسطورة إنجلترا يعلق على صدمة استبعاد جوردان هندرسون من المنتخب

تعليق مايكل أوين على استبعاد جوردان هندرسون من المنتخب..

كشف الأسطورة الإنجليزية مايكل أوين، عن رأيه في استبعاد جوردان هندرسون، نجم نادي الاتفاق السعودي السابق، من قائمة المنتخب الوطني، في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

هندرسون انضم إلى الاتفاق في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإنجليزي ليفربول؛ قبل أن يرحل بعد 6 أشهر فقط، وتحديدًا في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"، إلى نادي أياكس أمستردام الهولندي.

أوين اعتبر في تصريحات مع شبكة "TNT Sports"، مساء اليوم الأربعاء، أن استبعاد هندرسون من قائمة المنتخب الإنجليزي، أمرًا ليس مفاجئًا.

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وأكد الأسطورة الإنجليزية، على أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب "الأسود الثلاثة"، يحب هندرسون كثيرًا؛ لكنه يعلم أن اللاعب أصبح الآن، في نهاية مسيرته الكروية.

وأشار مايكل أوين، إلى أن قرار اللاعب بـ"الرحيل" عن إنجلترا، والانتقال إلى المملكة العربية السعودية ثم هولندا، لعب دورًا أيضًا في استبعاده من قائمة المنتخب؛ قائلًا: "لذلك لا أعتقد أنني كنت متفاجئًا كثيرًا".

جدير بالذكر أن صدمة الاستبعاد من المنتخب الإنجليزي، التي ضربت جوردان هندرسون؛ جاءت بعد الأنباء التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن رغبة إدارة أياكس أمستردام، في الاستغناء عنه، خلال الميركاتو الصيفي القادم.