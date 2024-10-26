السعودية أم أمريكا؟ .. دي بروينه يحدد وجهته المقبلة "مبدئيًا" وينتظر تحرك مانشستر سيتي

جدل حول مستقبل النجم البلجيكي

كشفت تقارير صحفية، عن تطور جديد في موقف النجم البلجيكي كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، مع اقتراب نهاية عقده مع النادي الإنجليزي.

وينتهي عقد دي بروينه مع مانشستر سيتي في صيف 2025، لكن هناك رغبة لدى مسؤولي النادي الإنجليزي في الحفاظ على صانع الألعاب التاريخي للنادي ومنحه عقد جديد، رغم صعوبة الأمر في ظل تلقيه عروضًا مغرية من فرق كبرى في السعودية وأمريكا.

ووفقًا لمصادر شبكة "GIVEMESPORT"، فإن دي بروينه يفضل الانتقال إلى الدوري الأمريكي على المملكة العربية السعودية، إذا كان سيترك مانشستر سيتي في الصيف المقبل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت المصادر، إلى وجود محادثات أولية بين نادي سان دييجو الأمريكي واللاعب، واهتمام متبادل من كلا الجانبين لإتمام الصفقة، لكنها نفت في نفس الوقت الشائعات التي ترددت حول عرض سان دييجو راتبًا قدره 20 مليون دولار سنويًا للنجم البلجيكي.

ويرغب مايكل إيمينالو المدير الرياضي للدوري السعودي، بشدة في إحضار دي بروينه إلى المملكة، لكنه لم يتلق أي تشجيع حتى الآن من اللاعب وحاشيته على الرغم من الشائعات حول محادثات متقدمة بين الطرفين خلال الصيف المنصرم.

وأوضحت الشبكة، أن دي بروينه رغم تفضيله الانتقال إلى الدوري الأمريكي، إلا أنه لم يغلق الباب بشكل نهائي في وجه العروض السعودية، حيث ذكر في تصريحاته سابقة أنه لا يمانع هذه الفكرة، في ظل المقابل المادي الذي لا يمكن رفضه.

وقال دي بروينه في تصريحات سابقة لقناة HLN البلجيكية: "يجب أن تكون منفتحًا على كل شيء. نحن نتحدث عن مبالغ لا تصدق من المال في المرحلة الأخيرة من مسيرتي. في بعض الأحيان عليك التفكير في الأمور المادية بالمقام الأول".