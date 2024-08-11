"في هذه الحالة فقط سأوافق على العروض السعودية" .. كوبو يوجه رسالة حاسمة لمسؤولي الهلال والنصر

"ميسي اليابان" يقول كلمته أمام الاهتمام السعودي..

مع توجه الأنظار بقوة له في الفترة الأخيرة سواء في القارة الأوروبية أو حتى في الوطن العربي، خرج الياباني تاكيفوسا كوبو؛ جناح أيمن ريال سوسييداد الإسباني، لحسم موقفه من العروض السعودية.

السعودية مهتمة بجلب صاحب الـ23 عامًا؛ والمشهور بـ"ميسي اليابان"، منذ فترة، وتحديدًا ناديي الهلال والنصر، لكن اسمه ارتبط بقوة أيضًا بنادي ليفربول الإنجليزي بهدف تعويض الرحيل المحتمل للمصري محمد صلاح.

وفي تصريحات لـ"فرانس فوتبول"، خص كوبو العروض السعودية بحديثه، غالقًا الباب أمامها في الفترة الحالية، لكنه ترك أمل وحيد أمام مسؤوليه..

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الياباني قال: "أهم شيء بالنسبة لي منذ أن كنت طفلًا هو اللعب ضد الأفضل ومع الأفضل، لذا إذا حدث يومًا ما؛ قريبًا أو بعيدًا، وأن انتقلت لدوري روشن، فسيكون ذلك عندما يضم الدوري الأفضل في العالم من حيث المزايا الرياضية، لكن حاليًا هو دوري جاذب من الناحية الاقتصادية فقط".

يذكر أن عقد كوبو مع النادي الإسباني ممتد حتى موسم 2028-2029، وقد بدأ رحلته الاحترافية في أوروبا من بوابة أكاديمية برشلونة، وارتدى كذلك قميص ريال مدريد، لكن منه تمت إعارته لعدة أندية كمايوركا، فياريال وخيتافي قبل أن يستغنى عنه نهائيًا لسوسييداد في صيف 2022.