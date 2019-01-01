الخبرات أم الدوافع - رينارد يواجه سانشيز في لقاء مصيري

مواجهة شرسة خارج الخطوط بين الفرنسي رينارد والإسباني سانشيز.

نهائي مبكر في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24"، عندما يواجه المنتخب السعودي نظيره القطري، في نصف نهائي البطولة، مساء يوم الخميس.

المنتخب القطري صاحب الضيافة، عينه على اللقب من أجل إنهاء عام 2019 بشكل مثالي، ليحصل على ثاني لقب له، بعد التتويج بكأس أمم آسيا التي أقيمت في يناير الماضي.

أما الأخضر السعودي، يبحث عن الوصول للمباراة النهائية، ثم التتويج باللقب الخليجي، والذي لم يتوجه به منذ 16 عامًا، في البطولة التي أقيمت في الكويت عام 2003.

ولكن هناك صراع خارج الخطوط بين مدربين يمتلكان إمكانيات تدريبية كبيرة، حيث يقود المنتخب القطري المدرب الإسباني فليكس سانشيز، وعلى الجانب الآخر يقود الأخضر السعودي الفرنسي هيرفي رينارد.

هيرفي رينارد : هجوم قطر قوي ولكن السعودية خصم صعب

فليكس سانشيز

يمتلك المدرب الإسباني خبرة كبيرة في قارة آسيا، بعدما تدرج في المنتخبات القطرية في مختلف الأعمار، حتى قاد المنتخب الأول.

واستطاع سانشيز أن يقود العنابي لتحقيق إنجازًا لأول مرة في تاريخ قطر، وهو التتويج بلقب كأس أمم آسيا، خلال البطولة التي أقيمت في الإمارات يناير الماضي.

والآن يدخل سانشيز اختبارًا في غاية الصعوبة، عندما يواجه المنتخب السعودي، والذي يقوده مدرب يمتلك الكثير من الإنجازات.

هيرفي رينارد

الدوافع التي يمتلكها هيرفي رينارد في بطولة خليجي 24 كبيرة جدًا، وهي إثبات الذات أمام الجماهير السعودية، وأيضًا للتعرف أكثر على الكرة الآسيوية.

خبرات المدرب الفرنسي جميعها في تدريب أندية فرنسية أو المنتخبات الإفريقية، وتجربة تدريب المنتخب السعودي هي الأولى له في قارة آسيا.

ويستعد رينارد لمواجهة مدرب قوي، استطاع أن يبني منتخبًا قويًا ينافس على جميع البطولات، في مواجهة لن تقبل القسمة على 2، وننتظر أن نشاهد مباراة ممتعة بين الطرفين.