"السعودية قادمة!".. انقسام مشجعي مانشستر سيتي حول رد فعل دي بروينه عقب التعادل مع إيفرتون

رد فعل النجم البلجيكي كان واضحًا للغاية

تعرض كيفين دي بروينه لانتقادات شديدة بسبب رد فعله بعد خسارة مانشستر سيتي نقطتين أمام إيفرتون في تعثر جديد لكتيبة المدرب بيب جوارديولا بالدوري الإنجليزي.

تم إشراك دي بروين من مقاعد البدلاء في وقت متأخر من الشوط الثاني حيث ضغط رجال بيب جوارديولا من أجل الفوز، لكن مشاركة البلجيكي لم تكن كافية ليدرك رجال بيب جوارديولا الانتصار.

بعد صافرة النهاية، لاحظ مقدم برنامج talkSPORT أدريان دورهام أن دي بروينه كان أول من خرج من الملعب، وقال على الهواء مباشرة: "ما كان واضحًا في النهاية هو أن كيفين دي بروينه كان على الأرجح أول من نزل إلى النفق".

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رد لاعب منتخب إنجلترا السابق داني ميلز على هذا الأمر في الاستوديو قائلًا: "لاحظت ذلك، لقد استدار وترك الملعب، اقترب بيب منه، لكن الأمر كان متوترًا للغاية، أليس كذلك؟ لم يكن الأمر مجرد تربيتة ومصافحة، أعتقد أنه لم يكن سعيدًا، وكان مصابًا بخيبة الأمل بسبب أنه لم يحصل إلا على 15 دقيقة أو نحو ذلك".

وعانى دي بروين "33 عامًا" من عدم الحصول على وقت لعب ثابت هذا الموسم في ملعب الاتحاد، بينما كان البلجيكي سابقًا أحد الأسماء الأبرز في قائمة الفريق.

وانقسمت آراء جمهور مانشستر سيتي حول الواقعة عبر مواقع التواصل حيث قال أحدهم عبر "إكس": "يمكنه المغادرة الآن من أجلي" وقال آخر: "السعودية قادمة!" في إشارة إلى قرب انتقال نجم مانشستر سيتي إلى الدوري السعودي.

بينما علق رابع: "هذا هو نوع المباراة التي كان ينبغي لـدي بروينه أن يبدأها" وهو نفس الرأي الذي قاله خامس: "لا يمكننا إلقاء اللوم عليه، من العار أن نبقيه على مقاعد البدلاء لفترة طويلة".