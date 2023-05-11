السعودية في مجموعة متوازنة .. قرعة أمم آسيا 2023

أجريت قرعة كأس أمم آسيا 2023 التي أقيمت بالحي الثقافي "كتارا" في العاصمة القطرية الدوحة، والتي ستقام خلال الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير 2024.

ويأتي تصنيف المنتخبات المشاركة في البطولة كالآتي..

التصنيف الأول التصنيف الثاني التصنيف الثالث التصنيف الرابع قطر العراق البحرين الهند اليابان الإمارات سوريا طاجيكستان إيران عمان فلسطين تايلاند كوريا الجنوبية أوزباكستان فيتنام ماليزيا أستراليا الصين قرغيزستان هونج كونج السعودية الأردن لبنان إندونيسيا

وجاءت نتائج القرعة كالآتي:

المجموعة الأولى: "قطر، الصين، طاجيكستان، لبنان".

المجموعة الثانية: " أستراليا، أوزبكستان، سوريا، الهند".

المجموعة الثالثة " إيران، الإمارات، هونج كونج، فلسطين".

المجموعة الرابعة: "اليابان، إندونيسيا، العراق، فيتنام".

المجموعة الخامسة: "كوريا الجنوبية، ماليزيا، الأردن، البحرين".

المجموعة السادسة: "السعودية، تايلاند، كازاخستان، عمان".