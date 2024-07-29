السعودية تستعد لتسليم ملف استضافة كأس العالم 2034 إلى "فيفا" .. قصة ظهور الطفلين مع ولي العهد!

السعودية تنتظر إعلان فوزها باستضافة كأس العالم 2034..

أعلنت السعودية على الانتهاء من كافة تفاصيل واشتراطات ملف الترشح لاستضافة نهائيات كأس العالم (فيفا 2034)، وسط دعم من صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، في إطار استعداد المملكة لتسليمه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في العاصمة الفرنسية باريس.

وتقدم سمو وزير الرياضة، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، بالشكر إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، وولي العهد، على دعم القطاع الرياضي في المملكة، مضيفًا أن السعودية تعتزم بهذا الترشح، استضافة النسخة الاستثنائية من بطولة كأس العالم، والتي ستشهد استضافة 48 منتخبًا في دولة واحدة، لأول مرة في تاريخ المونديال.

ومن المقرر أن تشهد نسختا 2026 و2030 من كأس العالم، استضافة 48 منتخبًا في ثلاث دول مختلفة، حيث تقام النسخة المُقبلة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فيما ينتظر أن تقام نسخة 2034 في دولة واحدة، فيما كشف اتحاد فيفا، في أكتوبر الماضي، عن اعتبار الملف السعودي هو الوحيد الذي ترشح لاستضافة البطولة الكبرى.

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وسيتولى وفد رسمي برئاسة وزير الرياضة، ورئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل، تسليم ملف الترشح في حفل رسمي يقيمه الاتحاد الدولي لكرة القدم، في العاصمة الفرنسية باريس، فيما تم اختيار طفلين من مراكز التدريب الإقليمية للاتحاد السعودي، للمشاركة في تسليم ملف الترشيح، كمبادرة من الاتحاد تجسيدًا لطموح الجيل السعودي الشاب لاستضافة الحدث الرياضي الأبرز في عالم كرة القدم.

وتحت شعار "معًا ننمو"، أطلقت السعودية الهوية الرسمية لملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، فيما ينتظر أن يعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، رسميًا عن الدولة المستضيفة للمونديال، خلال اجتماع الجمعية العمومية لفيفا، في شهر ديسمبر المُقبل.