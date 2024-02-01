"السعودية عقدته وخاف من جلد النصر" .. تركي آل الشيخ يتهكم على إصابة ليونيل ميسي بسبب كريستيانو رونالدو

أحمد فرهود
Turki Al Alshikh - Cristiano Ronaldo - Lionel MessiGOAL AR
Lionel MessiAl Nassr FC v Inter Miami CFAl Nassr FCInter Miami CFوديات الأندية 1Cristiano Ronaldo

تصريحات مفاجئة من تركي آل الشيخ عن إصابة ليونيل ميسي..

مازح معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مهاجم إنتر ميامي الأمريكي؛ بعد تأكد غيابه عن مواجهة النصر السعودي.

ميسي يغيب عن مباراة إنتر ميامي والنصر، والتي عرفت باسم "الرقصة الأخيرة"؛ بسبب تعرضه لإصابة عضلية؛ لينضم إلى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي لم يشارك أيضًا في هذه المواجهة.

وعن ذلك يقول آل الشيخ في تصريحات لفضائية "بي إن سبورت": "ميسي خاف من جلد النصر له، في غياب رونالدو (المصاب)؛ لذلك قال إنه لا يستطيع المشاركة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف رئيس الهيئة العامة للترفيه، في ممازحته للأسطورة الأرجنتينية: "من الواضح أن السعودية سببت عقدة لليونيل ميسي".

جدير بالذكر أن ميسي شارك في مباراة كأس "موسم الرياض" الأولى، والتي خسرها إنتر ميامي أمام عملاق السعودية الهلال، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، سجل خلالها الأسطورة الأرجنتينية، هدفًا.

المباريات التالية

إعلان

اختيارات المحررين