لعله تراجع عن رفضه السابق .. السعودية تلجأ لشقيق نجم باريس سان جيرمان لإقناعه باللعب لدوري روشن

لا ضرر من محاولة جديد..

بلا كلل ولا ملل .. تحاول لجنة الاستقطابات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع أكثر من نجم رفض اللعب لدروي روشن من قبل، خاصةً وأن البعض تغيرت آراؤه بالفعل بعد التطور الذي تشهده المسابقة الخليجية.

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الهدف هذه المرة هو قلب الدفاع البرازيلي ماركينيوس؛ قائد باريس سان جيرمان الفرنسي، والذي يرتبط بعقد مع ناديه حتى نهاية موسم 2027-2028.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ30 عامًا كان قد رفض في صيف عام 2023 اللعب في دوري روشن، لكن بحسب صحيفة "ليكيب" فإنه رغم ذلك، هناك محاولة جديدة لإقناعه بتمثيل أحد فرق المملكة في المستقبل القريب.

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الصحيفة الفرنسية أوضحت أن المسؤولين السعوديين تواصلوا خلال الفترة الماضية مع شقيق ماركينيوس والذي يتولى مهمة وكيله أعماله أيضًا، على أن يقوموا بإرسال "عرض يصعب رفضه" من الناحية المالية خلال الأشهر المقبلة، لحسم الصفقة.

ولم تكشف الصحيفة عن موقف البرازيلي أو شقيقه وما إذا كان قد تغير رأيه عن صيف 2024 أم لا، في انتظار توابع العرض المنتظر.

يذكر أن ابن بلاد السامبا يلعب للفريق الباريسي منذ صيف 2013 وقتما انضم له قادمًا من روما بمقابل تخطى الـ31 مليون يورو، ليشارك معه في 460 مباراة، مسجلًا 38 هدفًا وصانعًا لـ12 آخرين، وحصد 31 بطولة متنوعة.