السعودية ستسعد كثيرًا .. جياني إنفانتينو يكشف عن هدف "مجنون" بشأن ليونيل ميسي

هل يفعلها ميسي ويُسعد إنفانتينو وجمهور السعودية؟

حاله كحال معشوقي كرة القدم بشكل عام، كشف جياني إنفانتينو؛ رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن دعمه لأمنية خاصة له بشأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم إنتر ميامي الأمريكي.

ليو – صاحب الـ36 عامًا – لا يزال يؤدي في الملعب وكأنه بدأ عامه الـ20 لتوه، ونجح في العام الماضي لقيادة بلاده للتتويج بطلًا لكأس العالم قطر 2022، معلنًا في الوقت نفسه أنه يريد "أكثر من أي وقت مضى" المشاركة في نسخة 2026 وإن أشار أيضًا إلى أن بلوغه عامه الـ39 بحلول تلك النسخة ربما يحول بينه وبين ذلك.

لكن ورغم شكوك ميسي في إمكانية حتى المشاركة في النسخة المقبلة من الحدث العالمي إلا أن أحلام رئيس الاتحاد الدولي تخطت لما هو أكثر من ذلك، كاشفًا عن هدف مجنون لاتحاده لقيادة الأرجنتيني للمشاركة في نسخة 2034 التي ستستضيفها السعودية، وهو الهدف الذي بالطبع سيسعد الشعب العربي كثيرًا، رغم أنه سيكون قد بلغ 47 عامًا وقتها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال إنفانتينو خلال تصريحاته لـ"DSports": "قمنا بالتخطيط للنسخ المقبلة من المونديال، الأمور تسير على ما يرام، الجميع سعداء وكلنا متفقون حول الأشياء نفسها، نسخة 2026 ستكون أول بطولة تشهد مشاركة 48 منتخبًا، ستكون بطولة ضخمة حقًا في أمريكا والمكسيك وكندا، ستكون بمثابة حفل لكرة القدم، ستحقق نجاحًا كبيرًا، أنا متأكد من ذلك".

وأضاف: "أتمنى أن تشهد تلك النسخ مشاركة ميسي سواء النسخة المقبلة أو في 2030 وصولًا لنسخة 2034 أيضًا".

يذكر أن ميسي يستعد للمشاركة مع الأرجنتيني في كوبا أمريكا 2024 حيث شهري يونيو ويوليو المقبلين، وهي البطولة التي أكد مشاركته بها، بينما شكك فيما بعدها.