السعودية تحصل على سبق تاريخي مع استضافة مونديال 2034

أنباء سارة من المكتب التنفيذي للفيفا

كشفت تقارير صحفية، أن السعودية ستحصل على امتياز كبير حال حصولها على حق استضافة منافسات "كأس العالم 2034".

و من المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية نهائيات كأس العالم 2034 بمفردها، بعد أن سحبت أستراليا رغبتها في استضافة الحدث العالمي، قبل ساعات فقط من الموعد النهائي لتقديم العروض

ونقلت صحيفة "الإخبارية" السعودية عن مصدر في مكتب الفيفا التنفيذي، أن "المملكة ستصبح أول دولة تستضيف بطولة كأس العالم بمفردها بالشكل الجديد والذي يشهد مشاركة 48 منتخبًا".

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وأضاف: "جميع مباريات المونديال الـ 104 ستكون موزعة على مناطق المملكة".

وستصبح بذلك السعودية أول دولة تستضيف النهائيات بمفردها بعد توسيع البطولة لتشمل 48 منتخبًا، حيث تقام نسخة 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وتقام النسخة التالية من المونديال، عام 2030 في المغرب وإسبانيا والبرتغال مع إقامة أول 3 مباريات في أوروجواي وباراجواي والأرجنتين.