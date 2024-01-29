"هذا رأيي في السعودية وثنائي الهلال سيبقى في ذاكرتي" .. عدو كريستيانو رونالدو يفاجئه بتصريحاته

هل أنصف عدو رونالدو الدوري السعودي أم لعبت العداوة دورًا في رأيه؟

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أدلى فرناندو سانتوس؛ المدير الفني السابق لمنتخب البرتغال، برأيه في دوري روشن السعودي، مقيمًا مسيرة كريستيانو رونالدو؛ قائد النصر.

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سانتوس معروف بـ"عدو الدون" في ظل الخلافات التي نشبت بين الثنائي خلال فترة قيادته للبرتغال، والتي وصلت لأشدها في كأس العالم قطر 2022، إذ أبقاه على مقاعد البدلاء في مواجهتي دور الـ16 وربع النهائي أمام سويسرا والمغرب، ودفع به كبديل.

لكن رغم ذلك، كان محايدًا في رأيه تجاه دوري روشن، وقال خلال تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط": "السعودية تستثمر بشكل رائع في دوريها، والمملكة بشكل عام تحظى بسمعة عالمية في الفترة الأخيرة، خاصةً مع استقطابها لنخبة من المدربين وأبرز اللاعبين".

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وأضاف: "كذلك فوز السعودية باستضافة كأس العالم 2034 سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة كلها، بجانب أنني تابعت منتخبها في مونديال قطر، ولا يمكن أن أنسى الهدافين صالح الشهري وسالم الدوسري، هذا الثنائي سيبقى في الذاكرة للأبد".

وعن الدون، قال المدير الفني الحالي لبشكتاش التركي: "رونالدو أفضل لاعب في العالم، ويقدم أداءً مميزًا مع النصر، أنا أتابع مباريات الدوري السعودي بعد الاستثمار القوي الذي قام به كثير من الأندية، هناك أيضًا لويس كاسترو؛ مدرب النصر، وجورج جيسوس؛ مدرب الهلال، كلاهما ممتازان ويقدمان عملًا رائعًا، بجانب الجيد جدًا بيدرو إيمانويل؛ مدرب الخليج، الذي أعرفه جيدًا، هم يقومون ببناء فرق تنافسية للغاية، وسيكون الدوري مثيرًا جدًا لمتابعته".

يذكر أن رونالدو كان قد انضم للنصر في الميركاتو الشتوي 2023 في صفقة انتقال حر بعد فسخ مانشستر يونايتد الإنجليزي لعقده، ليفتح الباب أمام قدوم المزيد من نجوم أوروبا في الصيف التالي، على رأسهم كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا، نجولو كانتي وغيرهم.

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