السعودية تؤجل قرار قائد ريال مدريد بشأن تجديد عقده

العروض السعودية زلزلت القارة العجوز

SHAHID

دخل ناتشو فيرنانديز قائد ريال مدريد الفترة الحرة في عقده الذي سينتهي مع ناديه صيف 2024، ورغم ذلك إلا أنه لم يرد بعد على عرض النادي الإسباني لتجديد عقده.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صاحب الـ34 عامًا أحد العناصر الأساسية في دفاع ريال مدريد، وقد خاض هذا الموسم 29 مباراة في جميع البطولات، ولا يبدو أن المدرب كارلو أنشيلوتي منفتح على فكرة التفريط به الموسم القادم.

الصحفي إكرم كونور أوضح أن عروض من الدوري الأمريكي وخاصة السعودي تقف خلف تأجيل ناتشو رده على عرض ريال مدريد لتجديد عقده.

ناتشو خريج الفئات السنية في ريال مدريد وقد انضم للفريق الأول عام 2012 ولم يلعب لغير الفريق الملكي أبدًا، ويُجيد اللعب في جميع خانات الخط الخلفي.

الدوري السعودي استهدف عديد النجوم الصيف الماضي وتؤكد التقارير سعيه لمواصلة ذلك خلال سوق الانتقالات القادم.

SHAHID