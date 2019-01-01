السعودية تواصل الاستعداد لليمن وإصابة باهبري

الأخضر على موعد مع اليمن يوم الثلاثاء القادم

فيسبوك تويتر بلال محمد

عاد اليوم المنتخب السعودي، إلى تدريباته استعداداً لمواجهة اليمن، يوم الثلاثاء، في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وكأس آسيا.

وكان الأخضر قد تعادل، أمام مالي مساء أمس الخميس، بهدف لكل فريق ودياً، ضمن المعسكر المقام حالياً في الدمام.

وقام رينارد المدير الفني للسعودية، بتقسيم اللاعبين اليوم إلى مجموعتين في التدريب، الأولى شملت من شاركوا بالأمس واكتفوا بالتمارين الاسترجاعية.

وخاضت المجموعة الثانية، المران بشكل اعتيادي، بدأ بالإحماء ثم تمرين بالكرة، وأخيراً تنفيذ بعض الجمل التكتيكية.

اعتماد موعد الجمعية العمومية للاتحاد السعودي لكرة القدم

واكتفى هتان باهبري متوسط ميدان السعودية، بتمارين خاصة تحت إشراف الجهاز الطبي، بعد تأكد إصابته بكدمة في مشط القدم، أوضحتها الفحوصات الطبية.

جدير بالذكر أن المنتخب السعودي، سيلعب أمام نظيره اليمني، على استاد البحرين الوطني، في العاصمة البحرينية المنامة.