السعودية تنقذ برشلونة ويوفنتوس .. "سوبر ليج" جديد للأندية المطرودة من أوروبا

الاتحاد الأوروبي مرعوب من نجاح الفكرة السعودية التي قد تؤثر على دوري أبطال أوروبا

في مفاجأة من العيار الثقيل.. تفكر المملكة العربية السعودية، في تنظيم دوري سوبر أوروبي جديد، خلال الأشهر القليلة القادمة؛ بقيادة برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

الفترة القليلة الماضية شهدت صراعًا شرسًا بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدد من أندية القارة؛ بعد تبني الثلاثي ريال مدريد الإسباني وبرشلونة ويوفنتوس، فكرة استحداث مسابقة جديدة، بدلًا من دوري الأبطال؛ تحت مسمى "سوبر ليج".

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، تريد السعودية تعويض فشلها في التعاقد مع الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، باستحداث بطولة كبرى، تضم برشلونة ويوفنتوس، بالإضافة إلى عدد من الأندية الأوروبية التي لن تشارك في دوري الأبطال، الموسم الرياضي القادم 2023-2024.

وأِشارت الصحيفة، إلى أن الفكرة السعودية؛ جاءت بسبب تهديد الاتحاد الأوروبي، بـ"استبعاد" العملاق الكاتالوني من دوري الأبطال، على خلفية قضية "نيجريرا"، والتي يواجه فيها النادي، اتهامات بتقديم رشوة إلى الحكام الإسبان.

وأضافت: "كذلك.. المشاكل القانونية التي يعاني منها النادي الإيطالي، والتي أدت إلى خصم 10 نقاط من رصيده في الدوري المحلي، وإبعاده عن المشاركة في أبطال أوروبا؛ دفعت المملكة إلى التفكير في هذه المسابقة".

وأوضحت الصحيفة، أن البطولة المقترحة، ستضم كذلك عددًا من الأندية التي فشلت في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا؛ أمثال الثنائي الإنجليزي تشيلسي وتوتنهام هوتسبير.