السعودية تنافس قطر وأمريكا على نجم روما .. صفقة مفاجئة

يوم بعد آخر، يظهر اسم عالمي جديد، يرتبط بـ"الانتقال" إلى دوري روشن السعودي للمحترفين، في الموسم الرياضي القادم 2023-2024.
وزارة الرياضة السعودية وعدت أندية دوري روشن، بصفقات عالمية كبرى، في الموسم الرياضي القادم؛ بعد انضمام الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر.
وأعلن الإعلامي الرياضي إكرام كونور، عن تلقي النجم ستيفان الشعراوي، جناح نادي روما الإيطالي، عرضًا رسميًا من الدوري السعودي للمحترفين.
وكشف كونور عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن الشعراوي - الذي لديه أصول مصرية إلى جانب الجنسية الإيطالية -، يملك عروضًا من قطر وأمريكا أيضًا، إلى جانب العرض السعودي.
الشعراوي البالغ من العمر 30 سنة، سجل 56 هدفًا وصنع 30 آخرين، خلال 227 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، بقميص ذئاب روما.
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