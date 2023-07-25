السعودية تكشف الأسرار .. الرد على ميسي وزوجته، سبب رفض عرض الهلال وحقيقة الانتقام منه!

السعودية تكشف العديد من الأسرار عن ليونيل ميسي وزوجته

كشف فهد حميد الدين، الرئيس التنفيذي، عضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة، عن سر تحوّل صفقة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، من الهلال إلى نادي إنتر ميامي الأمريكي.

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ميسي وهو سفير السياحة السعودية، رفض عرضًا تاريخيًا للانتقال إلى الهلال، في الصيف الحالي، مقابل راتب سنوي يتراوح بين 400 و500 مليون يورو، مفضلًا الانضمام إلى إنتر ميامي؛ لمدة 3 سنوات قادمة.

حميد الدين أكد في تصريحات مع "بودكاست سقراط"، على أن وكيل أعمال ميسي، أوضح لهم أن الأسطورة الأرجنتينية، فضل عرض الفريق الأمريكي؛ بعد دخول "أديداس" و"آبل" في الصفقة، وحصوله على نسبة من أرباح الشركتين.

وعن عقد ليو مع الوزارة.. أعلن الرئيس التنفيذي، إمكانية التجديد معه، خاصة أن اللاعب له شعبية كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، وحديثه عن المملكة هناك، سيساهم في تنشيط السياحة السعودية.

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وأشار فهد حميد الدين، إلى إعجاب ليونيل ميسي بـ"السعودية"؛ حيث يرى أن المملكة تستحق الزيارة؛ وهو قام بالفعل بهذا الأمر "مرتين"، قبل أن يوقع العقد مع وزارة السياحة.

وعلق حميد الدين، بخصوص أنتونيلا روكوزو، زوجة ميسي التي تعرضت لانقادات عنيفة من جماهير الهلال، بعد اتهامها بإفساد الصفقة، لرفضها العيش في السعودية؛ قائلًا: "الناس هاجموها المسكينة.. أنا جلست معها، وأعتقد أنها ستأتي هي وصديقاتها، للسياحة في المملكة، وبدون ليو أو أي عقد".

جدير بالذكر أن شائعات انتشرت في الساعات الماضية، بشأن إمكانية عدم تجديد وزارة الرياضة السعودية، عقد ميسي؛ انتقامًا من انتقاله إلى إنتر ميامي بدلًا من الهلال.