السعودية تقترب؟ حالة من الرعب في ريال مدريد بسبب توني كروس!

طلب صعب من لاعب الوسط الألماني

في ظل الأزمة التي يعانيها ريال مدريد مع الإصابات، قرر توني كروس لاعب وسط الفريق إضافة مشكلة جديدة على طاولة إدارة النادي الإسباني.

كروس أثبته نفسه كأحد أهم الأعمدة في ريال على مدار السنوات الماضية، ولكن المشكلة في الوقت الحالي هي انتهاء عقده في يونيو 2024 دون التوصل لاتفاق على التجديد حتى الآن.

إذاعة "كادينا سير" أشارت إلى أن هناك حالة من الخوف بين أعضاء مجلس الإدارة في مدريد، بسبب إمكانية فقدان كروس بعد مستواه المذهل الذي قدمه الفترة الأخيرة رغم تقدمه في السن.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضحت أنه لو أراد كروس التجديد في أي وقت سيوافق ريال على الفور ويتخذ الإجراءات اللازمة للقيام بذلك، ولكن المشكلة تتمثل في اللاعب نفسه الذي يريد ضمانات باللعب كأساسي الموسم القادم.

ويأتي ذلك بسبب خشية النجم الألماني من مواجهة نفس مصير زميله السابق مارسيلو، بالبقاء مع الفريق بدور ثانوي مُهمش، حيث يؤمن كروس بأنه يمتلك القدرات الفنية والبدنية اللازمة للعب على أعلى مستوى ممكن.

وتأتي هذه الأنباء بمثابة الموسيقى على مسامع بعض الأندية السعودية التي تطمح في الحصول على خدمات النجم المخضرم بعد نهاية عقده في يونيو 2024.