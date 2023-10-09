السعودية تعلن انطلاق البطولة النسائية الخامسة في المملكة

بطولة نسائية جديدة في المملكة

أعلنت رابطة الهواة لكرة القدم في السعودية انطلاق النسخة الأولى من دوري السيدات هذا الموسم بعد تسع سنين من تأسيسها.

وكانت رابطة الهواة لكرة القدم قد تأسست في 2014 بقرار من الاتحاد السعودي، وهي الجهة المشرفة على تنظيم بطولات ودوريات الهواة.

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وجاء الإعلان عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" حيث تم إرفاق طرق التقديم برابط للتسجيل من خلال تطبيق رابطة الهواة على "آب ستور" و"جوجل بلاي".

وتعتبر هذه البطولة النسائية الخامسة في المملكة السعودية هذا الموسم بعد إعلان انطلاق بطولتي الكأس والناشئات مؤخرًا بجانب الدوري الممتاز والدرجة الأولى.

ولم يتحدد بعد موعد انطلاق المسابقة في حين يبدأ الدوري الممتاز في 13 أكتوبر الجاري بينما الدرجة الأولى في نوفمبر.