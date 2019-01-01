السعودية تبدأ تصفيات مونديال قطر بمواجهة اليمن والختام بالمباراة الأقوى

مباراة تبدو سهلة للأخضر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تعرف المنتخب السعودي على منافسيه في مرحلة المجموعات من تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد وقع في مجموعة قد تُوصف بالسهلة.

وسُحبت صباح اليوم في ماليزيا قُرعة التصفيات، وحل الأخضر في المجموعة الرابعة بجانب أوزباكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.

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وسيبدأ المنتخب مشواره في التصفيات بمواجهة اليمن خارج المملكة في 10 سبتمبر القادم، ومن ثم سيستقبل سنغافورة في 10 أكتوبر ثم يلعب ضد فلسطين بعد 5 أيام.

وسيخوض الأخضر المباراة الأصعب خارج ملعبه أمام أوزباكستان في 14 نوفمبر، وتلك هي الأخيرة في مرحلة الذهاب.

مباريات مرحلة الإياب ستبدأ باستقبال اليمن في 26 مارس، ثم السفر لسنغافورة في 31 من نفس الشهر، وسيحل منتخب فلسطين ضيفًا على السعودية في 4 يونيو ويختتم المنتخب مبارياته بالمواجهة الأقوى على ملعبه وستكون أمام أوزباكستان في الـ9 من يونيو القادم.

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