السعودية تسحق عُمان في صراع "القيمة السوقية"، ونجم الهلال الأعلى

مباراة مرتقبة بين المنتخبين في تصفيات مونديال قطر 2022

وصلت بعثة المنتخب السعودي إلى عُمان مساء أمس الأحد استعدادًا للمواجهة المرتقبة التي ستجمعه مع نظيره العماني ضمن تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 يوم غدٍ الثلاثاء، والتي من المتوقع أن تلعب دورًا حاسمًا في تحديد هوية المتأهل للمونديال.

السعودية نجحت في الفوز على فيتنام 3-1 في الجولة الأولى من التصفيات، فيما فاجأت عُمان الجميع وعادت من طوكيو بانتصار ثمين على اليابان بهدف نظيف، وفي المباراة الثالثة من نفس المجموعة نجحت أستراليا في سحق الصين بثلاثية دون رد.

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بعيدًا عن أرض الملعب والصراع الفني بين المنتخبين والمدربين إيفان برانكوفيتش وهيرفي رينارد، حقق المنتخب السعودي انتصارًا ساحقًا على نظيره العُماني في "ميدان" القيمة السوقية، وذلك حسب الأرقام الموضحة من موقع ترانسفير ماركت الشهير.

ترانسفير ماركت أوضح أن القيمة السوقية للاعبي المنتخب السعودي تصل إلى 33 مليون يورو فيما لم تتحاوز تلك الخاصة بالمنتخب العُماني حاجز الـ6 ملايين يورو، مما يعني تفوق الأخضر بفارق 27 مليون يورو.

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* فقط في السعودية#الرياضة_على_شاهد_وGOBX pic.twitter.com/C3Mx1JiEEc — SHAHID (@ShahidVOD) August 31, 2021

ويتصدر نجم الهلال سالم الدوسري قيمة اللاعبين السعوديين الأعلى قيمة سوقية بـ3.2 مليون يورو، يليه زميله محمد كنو بـ2.8 مليون يورو ثم مدافع النصر سلطان الغنام بـ2.7 مليون يورو.

وفي الجانب العُماني، يتصدر الرباعي عبد العزيز المقبالي وعلي البوسعيدي وزاهر الأغبري وعبد الله فواز قائمة اللاعبين الأعلى قيمة سوقية بـ350 الف يورو لكل منهم.

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