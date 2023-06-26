السعودية تجهز مفاجأة للهلال والأهلي؟ .. 81 مليون ريال لتغيير قرار هذا المدرب!

هل تنجح السعودية في خطتها لتغيير قراره؟

إصرار سعودي كبير، على التعاقد مع أحد المدربين العالميين، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2023-2024؛ وإقناعه بتغيير قراره الذي اتخذه في الأيام القليلة الماضية.

دوري روشن السعودي للمحترفين أصبح وجهة لأبرز الأسماء العالمية؛ بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2023"، والمهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، بالإضافة إلى مواطنه نجولو كانتي، والبرتغالي روبن نيفيش، والسنغالي خاليدو كوليبالي، في الصيف الحالي.

ووفقًا للإعلامي الرياضي ماركو كونتيرو، قدّمت المملكة، عرضًا إلى المدير الفني الإيطالي لوتشيانو سباليتي، مقابل 15 إلى 20 مليون يورو سنويًا، أي 81 مليون ريال سعودي تقريبًا؛ لإقناعه بالقدوم إلى دوري روشن، في الموسم الرياضي القادم.

وكشف كونتيرو عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن أن المفاوض السعودي؛ سيكون أمام مهمة شاقة؛ لتغيير القرار الذي اتخذه سباليتي، بـ"الراحة" في الموسم القادم، وعدم تدريب أي فريق.

المدير الفني المخضرم قرر أخذ راحة من التدريب، في موسم 2023-2024؛ بعد أن قاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي الإيطالي؛ للتتويج بالدوري المحلي.

ومع بقاء البرتغالي نونو سانتو في نادي الاتحاد، واقتراب النصر من التعاقد مع مواطنه لويس كاسترو؛ يبدو أن التفاوض مع سباليتي؛ لقيادة الهلال أو الأهلي.