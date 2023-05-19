السعودية تجهز لأكبر صفقة في التاريخ مع أفريقيا بـ750 مليون ريال

أضخم عرض في التاريخ من المملكة العربية السعودية إلى "كاف"

يبدو أن المملكة العربية السعودية، في طريقها لإبرام واحدة من أكبر الصفقات عبر التاريخ؛ وذلك مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

أنظار العالم أجمع تحوّلت إلى السعودية؛ بعد التطور الكبير في القطاع الرياضي؛ والذي أسفر عن التعاقد مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وضمه إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

ووفقًا لصحيفة "الجارديان"، تقترب السعودية من التوصل إلى اتفاق مع "كاف"؛ لرعاية مسابقة دوري السوبر الأفريقي "الجديد".

"كاف" حصل في وقتٍ سابق، على موافقة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"؛ لإطلاق دوري سوبر أفريقي جديد، يضم أفضل 24 ناديًا في القارة؛ وذلك لزيادة العوائد المالية، وتطوير اللعبة هناك.

وكشفت الصحيفة، عن أن السعودية عرضت رعاية هذه المسابقة، مقابل مبلغ 200 مليون دولار "750 مليون ريال سعودي".

وأوضحت أن هناك ترحيب شديد من الاتحاد الأفريقي وإنفانتينو، برعاية السعودية لهذه المسابقة الجديدة؛ على أن يتأجل إطلاقها بشكل رسمي، إلى موسم 2024-2025.

وفي المقابل.. ستحصل المملكة العربية السعودية، على دعم جميع الدول الأفريقية الأعضاء، للفوز بحق استضافة كأس العالم، والذي قد يتأجل من نسخة 2030 إلى 2034.