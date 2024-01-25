"السعودية تجعل مواجهة ميسي ورونالدو مختلفة عن كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة"

مواجهة مرتقبة بين رونالدو وميسي في السعودية...

يستعد كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودي، لمواجهة ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي، في لقاء "الرقصة الأخيرة" والذي سيجمع بين اللاعبين في المملكة العربية السعودية.

ومن المنتظر أن يلعب النصر، أمام إنتر ميامي، في مباراة ودية ضمن مباريات كأس موسم الرياض، يوم الخميس 1 فبراير، على ملعب المملكة آرينا.

وحول المباراة المرتقبة قال سيرجيو أجويرو، لاعب مانشستر السابق ومواطن ليونيل ميسي في تصريحات لموقع " stake": "ستكون مباراة مثيرة للاهتمام بكل تأكيد".

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وأضاف: "لسنوات عديدة شاهدنا مباريات مميزة لهما في كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وهذه المرة سيحدث هذا في سياق مختلف تمامًا، وسيكون نوعًا جديدة لمشاهدة هذه المواجهة الكلاسيكية".

جدير بالذكر أن كأس موسم الرياض، يشهد أيضًا مشاركة الهلال، وسيلعب أمام إنتر ميامي يوم 29 يناير، على أن يكون ديربي الرياض بين الهلال والنصر يوم 8 فبراير.