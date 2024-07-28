"خذ حذاءك فقط" .. السعودية تثير جنون أوروبا بإعلان عبر "منصة توظيف" لخطف اللاعبين

عمل كبير لاستكمال الثورة السعودية..

تسلك السعودية طرقًا جديدة بهدف استكمال ثورتها في عالم كرة القدم، التي بدأتها بالفعل قبل أكثر من عام، وهذه المرة الثورة تستهدف "دوري الدرجة الرابعة"!

المملكة العربية كانت قد نجحت على مدار أسواق الانتقالات الصيفية والشتوية الماضية في خطف أكثر من نجم من أوروبا، على رأسهم كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، نيمار دا سيلفا وغيرهم.

لكن بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية فإن نجوم الصف الأول في أوروبا ليسوا الهدف وحدهم، ولا حتى اللاعبين الشباب الناشطين في الدوريات الخمس الكبرى، إنما حتى "اللاعبين شبه المحترفين" دخلوا ضمن اهتمامات السعودية.

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وأوضحت الصحيفة أن وكالة وسيطة لها اتصالات مع السعودية قامت بنشر إعلان عبر منصة التوظيف الإسبانية "FutbolJobs"، لطلب لاعبين شبه محترفين للعب في دوري الدرجة الرابعة السعودي.

"ماركا" وصفت الفرصة بالعظيمة بالنسبة للاعبين شبه المحترفين، مشيرة إلى أن الرواتب تتراوح بين 10 إلى 20 ألف دولار لعشرة أشهر من الموسم، بجانب أن اللاعب لن يكون مضطرًا لإنفاق الكثير، فالسعودية ستتكفل بثمن رحلات الطيران ذهابًا وإيابًا، توفير منزل وسيارة، تسهيل الحصول على التأشيرات من خلال توقيع عقود احترافية.

وزادت الصحيفة الإسبانية: "عمليًا يغادر اللاعب بما يرتديه وحذائه فقط إلى السعودية، فبخلاف الرواتب، هناك حوافز كبرى حال صعود الفريق من الدرجة الرابعة للثالثة بنهاية الموسم".

أما عن الطلبات التي تضمنها الإعلان فهي: أن يكون عمر المرشح 30 عامًا كحد أقصى، مستعدًا للسفر للسعودية على الفور، أن يكون لديه ملف انتقالات أو جوار سفر رياضي أو شهادة ترخيص من الفرق التي شارك بها، ليس له سجل جنائي، ومقطع فيديو مميز لإمكانياته.