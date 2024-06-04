السعودية تثير الجدل في مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد بـ"تصرف مفاجئ" .. وحقيقة انتقاله إلى فنربخشه

هل يرحل كريم بنزيما عن الاتحاد؟..

لا يزال مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي، يثير الجدل، في وسائل الإعلام المحلية والعالمية.

بنزيما البالغ من العمر 36 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادمًا من العملاق الإسباني ريال مدريد؛ إلا أنه لم يقدّم المستوى المأمول منه، مع كثير من الإصابات والمشاكل؛ لتتردد أنباء عن طلبه الرحيل من الفريق.

وفي ظل هذا الجدل.. أثارت الرابطة السعودية المحترفة، مساء اليوم الثلاثاء، المزيد من التكهنات، بشأن مستقبل المهاجم الفرنسي مع العميد الاتحادي؛ بتصرف مفاجئ.

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الرابطة عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، قامت بنشر صورة لكريم بنزيما، مع رمز تعبيري عبارة عن "عين"؛ في إشارة إلى ترقب شيء ما.

وعلى جانب آخر.. كشف أجون إليجالي، أحد المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادي فنربخشه التركي، في قائمة علي كوتش، حقيقة التعاقد مع بنزيما، في الميركاتو الصيفي القادم.

إليجالي اعترف في تصريحات مع "قناة TV100"، أن علي كوتش تحدث مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سيقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي فنربخشه، الموسم الرياضي القادم؛ لمعرفة طلباته من التعاقدات.

وأكد إليجالي، على أن مورينيو طلب العديد من الصفقات بالفعل؛ ليس من بينهم كريم بنزيما، مثلما تردد بعض وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.