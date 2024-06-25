السعودية تتراجع عن إقامة السوبر في الصين وتُحدد مكانه الجديد

النسخة الأخيرة أقيمت في أبو ظبي

تراجع الاتحاد السعودي لكرة القدم عن إقامة النسخة القادمة من كأس السوبر السعودي في الصين كما كان مقررًا، حيث تم إلغاء الاتفاق بين الطرفين كما أفادت صحيفة الرياضية السعودية.

النسخة الأخيرة من السوبر السعودي أقيمت في الإمارات وتُوج بها الهلال بعد فوزه على النصر والاتحاد في نصف النهائي والنهائي على الترتيب، وقد تأهل الفريقين العاصميين إلى النسخة القادمة ومعهما الأهلي والتعاون.

كانت الإمارات وقطر والصين قد تقدمت بعروض لاستضافة السوبر السعودي 2024-2025، وقد اختار الاتحاد السعودي العرض الصيني لأنه أفضل ماليًا من العرضين الخليجيين مجتمعين، وكذلك لرغبة المسؤولية إقامة البطولة في منطقة جديدة وبعيدة عن الخليج بهدف نشر كرة القدم السعودي وتسويقها.

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الصحيفة أوضحت في نسختها الصادرة صباح اليوم أن خلافًا حول بعض التفاصيل أدى لإلغاء الاتفاق بين الطرفين وتراجع السعودية عن إقامة السوبر في الصين، مشيرة إلى أن العرض القطري مازال قائمًا لإقامته على الملاعب المكيفة التي كانت قد استضافت مباريات نهائيات كأس العالم 2022.

وأكدت الصحيفة أن الاتجاه في الاتحاد السعودي نحو عدم قبول العرض القطري وإقامة السوبر في مدينتي الطائف وأبها استغلالًا للأجواء الجيدة وتنشيطًا للسياحة الداخلية في البلاد، مشيرة إلى أنه سيُقام خلال الفترة من 13-17 أغسطس المقبل.