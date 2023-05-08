السعودية أم الاعتزال؟ إيدين هازارد يتخذ القرار النهائي بشأن مستقبله!

أحمد الغنامأحمد الغنام
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eden-hazard(C)Getty Images
إيدين هازاردريال مدريدالدوري الإسباني - لا ليجادوري روشن السعودي

هازارد اتخذ بالفعل القرار النهائي بشأن مستقبله مع ريال مدريد..

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يثير مستقبل البلجيكي إيدين هازارد لاعب نادي ريال مدريد الإسباني حالة من الجدل، خاصة أن عقده مع النادي الملكي ينتهي في صيف 2024.

ومع ارتباط هازارد بالانتقال إلى أحد أندية المملكة العربية السعودية في الموسم المقبل، يبدو أن البلجيكي مصمم على الاستمرار في ريال مدريد، حيث قال بعد فوز النادي الملكي بكأس ملك إسبانيا: "آمل أن أبقى وأكمل العام الأخير في عقدي".

تصريح هازارد يفتح الباب بالفعل أمام فكرة رحيله عن ريال مدريد في الصيف المقبل، لكن صحيفة "relevo" الإسبانية أكدت أن قائد بلجيكا السابق يفكر بجدية في الاعتزال بمجرد انتهاء عقده مع ريال مدريد.

هناك عدة أسباب تعزز هذه الفكرة التي تكتسب قوة بالفعل في رأس هازارد، حيث يشعر أنه فعل كل ما في وسعه في كرة القدم والاعتزال بالقميص الأبيض يحفزه بشكل خاص، مع العلم أنه في الفريق الذي كان يريد دائمًا اللعب فيه.

بعيدًا عن كرة القدم، فإن هازارد يقضي وقتًا ممتعًا مع عائلته في مدريد، مما أثر بشكل مباشر على رغبته في الاستمرار بالعاصمة الإسبانية حتى نهاية عقده، وعدم تغيير الفريق في الوقت الحالي.

ريال مدريد من جانبه يفضل رحيل هازارد في الصيف الحالي، من أجل التخلص من راتبه، حيث يحصل على إجمالي 30 مليون يورو كأعلى لاعب أجرًا في الفريق، دون أن يقدم أي إضافة للفريق.

لكن المشكلة الأساسية هي أن هازارد ليس لديه نية للتحرك وأنه مع وجود عقد ساري المفعول، سيكون من المستحيل إجباره على المغادرة.

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