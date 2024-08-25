"لا يمكنني إغلاق الباب أمام السعودية" .. أليسون بيكر يتحدث عن خطوة الرحيل من ليفربول

عدة لاعبين رحلوا من ليفربول نحو السعودية كروبرتو فيرمينو وفابينيو وجوردان هندرسون، فهل يلحق بهم الحارس البرازيلي؟

دعم البرازيلي أليسون بيكر؛ حارس مرمى ليفربول الإنجليزي، التقارير التي تحدثت عن اهتمام أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مؤكدًا انفتاحه على احتمالية اتخاذ تلك الخطوة.

البرازيلي تلقى عدة اهتمامات من السعودية، خاصةً ناديي الاتحاد والنصر، بحسب عدة تقارير أجنبية وسعودية، لكن في الأخير تعاقد الأول مع الصربي رايكوفيتش والثاني ضم البرازيلي بينتو.

وعن حقيقة تلك الأنباء، أوضح أليسون خلال تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز": "نعم! كنت ضمن اهتمامات الأندية السعودية، لكنني أريد الوفاء بعقدي مع الريدز حتى نهايته أو ربما إبرام عقد جديد بعده، أنا سعيد حقًا هنا وأسرتي كذلك".

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وأضاف: "الأمور لم تصل أبدًا لمرحلة مناقشة الأجر والجوانب المالية، كان مجرد اهتمام، لكن عندما تسمع عن الأرقام التي يتقاضاها من يذهب لهناك، تنجذب قليلًا للعروض السعودية، هذا طبيعي".

الحارس البرازيلي تابع: "في نهاية المطاف، أنا ألعب كرة القدم بدافع الحب، أحب أن أفعل هذا، لكنها مهنة ونريد استغلال سنواتنا في الملاعب بتحقيق أقصى استفادة ممكنة، لذا أعتقد أنني منفتح على خطوة الانتقال للدوري السعودي لكن ليس الآن، الوقت ليس مناسبًا حاليًا".

واختتم بيكر: "بينما لا يزال عقدي هنا مستمرًا، سأركز هنا فقط، أما إذا كان من مصلحة النادي التفاوض لبيعي، الحديث سيختلف، لكن بالنسبة لي عندما وصلني الاهتمام السعودي، لم أغلق الباب، لا يمكنني أن أفعل أمام صفقة كبيرة دون تفكير إلا أن قرار دائمًا كان البقاء والتركيز على الأشياء التي يمكن أن أحققها هنا، أنا متحمس حقًا للموسم جديد، بطاقة جديدة، وأتطلع لما يمكن أن أحققه مع ليفربول في هذا الموسم".

يذكر أن عقد صاحب الـ31 عامًا مع ليفربول ممتد حتى عام 2027، لكن ورغم التمسك ببقائه في الموسم الجاري إلا أن انضمام الجورجي ماماردشفيلي؛ حارس فالنسيا، للريدز في نهاية الموسم من شأنه أن يفتح الباب أمام رحيله.

وبحسب التقارير فإن ليفربول اتفق على التعاقد مع الحارس الجورجي مقابل 30 مليون يورو، لكنه سيقضي الموسم الجاري معارًا لفالنسيا.