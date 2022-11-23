"السعودية ألهمتنا طريقة الفوز على ألمانيا"

السعودية تتسبب في خسارة ألمانيا

اعترف لاعبو اليابان بأن الفوز الذي لا يُنسى الذي قد حدث ضد ألمانيا كان مستوحى من انتصار السعودية المفاجئ على الأرجنتين في اليوم السابق.

حيث استطاع المنتخب الياباني تحقيق الفوز على ألمانيا بنتيجة 2-1، وجاء ذلك من خلال قلب الطاولة بعد التأخر في النتيجة بالشوط الأول، وبعد يوم واحد فقط من فوز الخضر على الأرجنتين بنفس النتيجة.

وعن ذلك، تحدث كاورو ميتوما بعد اللقاء، وقال: "شاهدنا السعودية ضد الأرجنتين. لقد ربحوا تلك المباراة واعتقدنا أننا يمكن أن نلعب مباراة رائعة هنا، لقد ألهمني فوزهم والفريق كذلك بصورة كبيرة".

وأضاف تاكيفوسا كوبو جناح ريال سوسييداد: "كنا في طريقنا لحضور حصتنا التدريبية وشاهدنا اللقاء، لقد ألهمنا فوزهم، نحن سعداء للسعودية، وسمعت أن هناك عطلة رسمية هناك اليوم، لذا ربما يحدث هذا الأمر كذلك في اليابان!".

جدير بالذكر أن المباراة القادمة للمنتخب الياباني ستكون يوم الأحد القادم ضد كوستاريكا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم قطر 2022.