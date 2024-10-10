"حدّاد يمتلك جواهر" .. ياسر القحطاني يهاجم روبرتو مانشيني ويصفه بـ"المبتدئ" بعد هزيمة السعودية أمام اليابان

كلمات قوية من ياسر القحطاني بعد هزيمة السعودية..

فتح ياسر القحطاني، هداف منتخب السعودية ونادي الهلال السابق، "النار" على الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للأخضر؛ بعد السقوط أمام اليابان.

السعودية خسرت (0-2) أمام المنتخب الياباني، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

القحطاني أشاد خلال تحليله للمباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، بمستوى نجوم السعودية وقتالهم على أرضية الملعب، ضد واحد من أقوى المنتخبات، وذلك على الرغم من سوء مانشيني، الذي وصفه بـ"الحداد الذي يملك جواهر في يده".

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وأضاف: "في الـ45 دقيقة الأولى وبداية الشوط الثاني، كان المنتخب السعودي ضاغطًا بشكل قوي على اليابانيين، وقام بمحاصرة المنافس داخل منتصف ملعبه".

وأشار القحطاني إلى أن المنتخب السعودي، كان يقوم بهجمات وتنقل رائع للكرة من الناحيتين اليمنى واليسرى، وذلك بالاعتماد على طريقة اللعب التي يحبها اللاعبين؛ في إشارة إلى خطة "4-2-3-1".

وكشف ياسر القحطاني عن أنه في تلك اللحظة، قام ماشيني ببعض التغييرات التكتيكية على أرضية الملعب، وعاد لما اسماه بـ"أسلوبه العقيم القديم"؛ في إشارة إلى طريقة الـ"3-5-2" أو "4-5-1".

ووجه هداف المنتخب السعودي السابق، تساؤلًا إلى المدير الفني الإيطالي؛ بقوله: "هل لم يعجبك أن يلعب المنتخب بشكل جيد وأن يكون قريبًا من الفوز؟!"، معتبرًا أن المدرب منع اللاعبين من الانتصار على اليابان.

لم يتوقف القحطاني عند ذلك؛ حيث عاد ووصف مانشيني بـ"المدرب المبتدئ"؛ وذلك بسبب عدم مطالبة لاعبيه بتضييع الوقت، حتى تجهيز عبدالله الخيبري "البديل"، والذي كان يستعد للدخول بدلًا من المصاب عبدالإله المالكي.

واختتم القحطاني تصريحاته؛ بالقول: "مانشيني أخذ يتحدث مع جهازه، بدلًا من توجيه لاعبيه بتضييع الوقت حتى نزول الخيبري، الأمر الذي استغله المنتخب الياباني، وسجل الهدف الثاني من ركلة ركنية".

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تراجع إلى "المركز الثالث"، في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وبفارق 5 نقاط عن اليابان "المتصدرة".