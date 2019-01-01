السعودية والكويت: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحاث ومجريات مباراة منتخب السعودية ضد منتخب الكويت في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"

السعودية 0 × 2 الكويت

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

45+1’ الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول

الهدف جاء بعد تمريرة رائعة من بدر المطوع من منتصف الميدان فى إتجاه سامي الصانع الذي استقبل الكرة وانطلق بها وراوغ الحارس فواز القرني ثم سددها فى المرمي بنجاح

45’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الثاني للمنتخب الكويتي عن طريق سامي الصانع

الهدف جاء بعد تنفيذ الخطأ من يوسف ناصر اصطدمت فى الحائط البشري وارتدت إلى بد المطوع الذي أرسلها تمريرة رائعة وضعت أحمد الظفيري منفردً بالحارس فواز القرني ليسددها الظفيري على يمين المرمي بنجاح

42’ جووووووووووووووووووووووووووول،،،،، الهدف الاول للمنتخب الكويتي عن طريق أحمد الظفيري

41’ خطأ للمنتخب الكويتي من على حدود المنطقة بعد تدخل قوي من عبدالإله المالكي على بدر المطوع

40’ تسديدة قوية من عبد الإله المالكي من خارج المنطقة مرت اعلى مرمي الحارس حميد القلاف

39’ تمريرة من بدر المطوع فى إتجاه المنطلق على الجهة اليمنى أحمد الظفيري الذي مررها عرضية أرضية لكن ابعدها الدفاع من قلب منطقة الخطورة

38’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من سلطان الغنام لكنها مرت اعلى المرمي

37’ خطأ من خارج المنطقة للمنتخب السعودي بعد تدخل قوي من أحمد الظفيري علي عبدالإله المالكي

36’ شاهد تسديدة فراس البريكان

35’ تمريرات من الخط الخلفي من لاعبي الكويت لمحاولة بناء هجمة منظمة

34’ تمريرة طولية من سعود عبدالحميد فى إتجاه عبدالعزيز البيشي لكن تغطية دفاعية جيدة من مدافعي الكويت وتصل فى الاخير إلى الحارس حميد القلاف

33’ تنفيذ الركنية بعرضية من يحيي الشهري فى إتجاه فراس البريكان لكنها أقرب إلى الحارس حميد القلاف الذي أمسكها بثبات

31’ تمريرة رائعة من عبدالعزيز البيشي من خارج المنطقة إلى فراس البريكان المتواجد داخل المنطقة ثم استلمها بشكل رائع وسددها تسديدة قوية تصدي لها الحارس حميد القلاف وابعدها إلى ركنية

30’ نصف ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

29’ خطأ لصالح المنتخب الكويتي من علي حدود يسار المنطقة يرسلها عرضية بدر المطوع ويرتقي لها فهد الرشيدي ويسددها برأسية بجوار القائم

تمريرة طولية رائعة من محمد الخبراني فى إتجاه المنطلق على يمين المنطقة سلطان الغنام الذي استلم الكرة بشكل رائع وتوغل بها لداخل المنطقة ويسددها تسديدة قوية لكنها فى الشباك الخارجية للمرمي

28’ يارباااااااااااااه،،،، ماذا اهدرت ياسلطان؟

26’ خطأ لصالح السعودية فى منتصف الميدان ضد عبدالله البريكي

25’ هدوء فى مجريات اللقاء وانحصار الكرة بشكل كامل فى منتصف الميدان

23’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالعزيز البيشي علي الجهة اليسري لكن الحكم يشير بوجود تسلل

22’ انطلاقة من فراس البريكان من الجهة اليمنى ومحاولة التوغل لداخل المنطقة لكن تدخل معه فهد الهاجري وابعدها إلى رمية تماس

20’ خطأ فى منتصف الميدان لصالح المنتخب الكويتي بعد إصطدام الكرة فى يد سعود عبدالحميد

19’ شاهد الشهري يهدر فرصة التقدم

فيديو : يحيى الشهري يهدر فرصة التقدم أمام المنتخب الكويتي د10 #خليجي24 #الكويت_السعودية pic.twitter.com/RHFoILcjPn — قنوات الكاس (@alkasschannel) November 27, 2019

18’ تنفيذ الخطأ بتسديدة قوية من فهد الانصاري لكن الكرة مرت اعلى المرمي بقليل

17’ خطأ لصالح الكويت فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من عبدالعزيز البيشي على فهد الانصاري

16’ تسديدة قوية من يوسف ناصر من خارج المنطقة لكنها مرت اعلى المرمي بقليل

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول ولايزال التعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ خطأ لصالح المنتخب السعودي من خارج المنطقة بعد تدخل قوي سعود عبد الحميد

13’ تمريرة طولية فى إتجاه عبدالعزيز البيشي الذي حاول ارسلها عرضية من الجهة اليسري لكنها مرت إلى ضربة مرمي

12’ تمريرات فى منتصف الميدان بين أقدام الأخضر السعودي

11’ ضغط متقدم من لاعبي المنتخب السعودي على دفاعات المنتخب الكويتي

10’ خطأ دفاعي من منتخب الكويت فى إعادة الكرة للخلق يستخلصها يحيي الشهري ويسددها بعرابة من داخل المنطقة بجوار القائم

8’ محاولات من لاعبي المنتخب السعودي للسيطرة على الكرة فى منتصف الميدان

7’ خطأ فى منتصف الميدان بعد تدخل قوي من زياد الصحفي على أحمد الظفيري

6’ تسديدة قوية من عبدالعزيز البيشي لكنها مرت اعلى المرمي

5’ تنفيذ الخطأ بعرضية من تركي العمار لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

4’ خطأ لصالح المنتخب السعودي بعد تدخل قوي من سامي الصانع على عبدالعزيز البيشي

3’ تمريرات متبادلة بين لاعبي المنتخب السعودي فى منتصف الميدان

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / طلال العبسي / محمد كنو / سالم الدوسري / عبدالله عطيف / سلمان الفرج / نواف العابد / ياسر الشهراني / أمين بخاري / عبدالفتاح عسيري / محمد الربيعي اليامي / عبدالله الحمدان / هتان باهبري

يبدأ المدرب هيرفي رينار بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فواز القرني / سعود عبدالحميد / زياد الصحفي / حمد عبده خبرني / حسان تمبكتي / سلطان الغنام / عبدالإله المالكي / تركي العمار / يحيي الشهري / عبدالعزيز البيشي / فراس البريكان

تشكيل الفريقين:

أما الكويت، والذي يُعد صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب كأس الخليج، يدخل هذه البطولة وعينه على إعادة النشاط والحيوية للكرة الكويتية مجددًا من خلال التتويج باللقب الغائب منذ مدة ويعتمد في المقام الأول على نجمه الكبير بدر المطوع.

في الوقت نفسه، فإن هذه البطولة تمثل احتكاكًا ضخمًا للأخضر في سبيل تطوير الأداء استعدادًا للمرحلة المقبلة الصعبة في التصفيات، والتي يسعى من خلالها إلى ضمان التواجد للمرة الثانية على التوالي في المونديال المقرر له في قطر أيضًا.

المنتخب السعودي يدخل هذه البطولة وهو منتشٍ بالأداء العظيم الذي قدمه في التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس الأمم الآسيوية والذي تجلى في الريمونتادا المصغرة التي قامت بها كتيبة هيرفي رينارد أمام أوزباكستان في الفوز الكبير بثلاثة أهداف لهدفين على ملعب الأخير.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة ضد السعودية ضد الكويت في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي 2019-20 "خليجي 24"، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./