لن يلعب مباراة الصين .. المنتخب السعودي يكشف إصابة متعب الحربي ويربك حسابات الهلال!

بعد إصابته في مباراة إندونيسيا..

كشف المنتخب السعودي عن طبيعة إصابة الظهير الأيسر، متعب الحربي، والتي تعرض لها خلال مشاركته في مباراة إندونيسيا، خلال الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وغادر متعب الحربي ملعب الجوهرة المشعة، في الدقيقة 33 من عمر مباراة إندونيسيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، حيث وقع مصعب الجوير على هدف الأخضر في اللقاء.

وذكر المنتخب السعودي، عبر منصة (إكس)، أن الآشعة التي أجراها متعب الحربي، كشفت عن وجود إصابة عضلية خفيفة في الساق، وحاجته لمواصلة برنامجه التأهيلي.

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وفي سياق متصل، واصل المنتخب الوطني، مساء اليوم (السبت)، تدريباته على مركز داليان الرياضي، استعدادًا لملاقاة الصين، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم.

يذكر أن الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، قد أكد عقب مباراة إندونيسيا، إن إصابة الحربي ليست خطيرة، مشيرًا إلى احتمالية تعرض اللاعب للضغوط خلال الفترة الماضية، والتي شهدت صراعًا بين الهلال والنصر، على ضم اللاعب من صفوف الشباب، قبيل غلق باب الميركاتو الصيفي، قبل أن ينجح الأزرق في حسم الصفقة بعقد لمدة 5 مواسم، مقابل 123 مليون ريال، وإعارة مصعب الجوير لموسم واحد.