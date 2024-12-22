تأثيره تخطى حدود السعودية .. الأهلي يفرض نفسه على خليجي 26 بطريقة خاصة

البطولة الخليجية افتتحت بالأمس في الكويت..

لا ينكر أحد أن الأهلي أحد القوى الجماهيرية الكبرى في المملكة العربية السعودية، لكن يبدو أن تأثيره لم يكن على الملاعب المحلية فقط، إذ فرض نفسه بطريقة خاصة على افتتاح كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26".

البطولة الخليجية افتتحت أمس السبت، بمواجهة الكويت أمام عمان، على استاد جابر الأحمد الدولي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وأثناء المباراة، قام جمهور مستضيف البطولة بترديد أهزوجة، تحمل كلماتها "لكويتي جينا من كل مدينة"، تلك المقتبسة من أهزوجة جماهير الأهلي السعودي الشهيرة.

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الأهزوجة الأهلاوية تقول: "لأهلي جينا من كل مدينة .. والفوز بإذن الله بإذن الله لينا .. الأهلي في الميدان دايم منتصر .. لابس الأخضر وإذا شفته أفتخر".

يذكر أن البطولة الخليجية يشارك بها المنتخب السعودي ضمن المجموعة الثانية، إذ يفتتح مبارياته مساء اليوم الأحد، بمواجهة البحرين في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.