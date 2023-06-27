السعر النهائي .. قطر تحدد قيمة بيع كيليان مبابي لريال مدريد!

علي رفعت
mbappeGetty Images
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لا جدال حول ذلك السعر!

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن هناك اتجاه جاد للاستفادة ماديًا من كيليان مبابي داخل باريس سان جيرمان بعد كل تلك الاستثمارات التي دفعت له.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن الاتجاه جاء من قبل صندوق الاستثمار القطري مالك باريس سان جيرمان.

وأكدت الصحيفة أن الصندوق قد حدد مبلغ 200 مليون يورو لبيع اللاعب، ولن يقبل بأي مبالغ أخرى أقل من ذلك في عملية بيع اللاعب وخروجه من صفوف باريس سان جيرمان.

في الوقت نفسه لا يستبعد النادي الفرنسي أي سيناريو آخر غير البيع أو الرحيل مجانًا، ويطرح حل الاستمرار على الطوالة رغم إعراب اللاعب عن رفضه له.

جدير بالذكر أن مبابي كان قد أعلان بشكل رسمي أنه لا يريد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان لما بعد الموسم المقبل.

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