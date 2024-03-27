السر في نصيحة جوردان هندرسون .. جود بيلينجهام يكشف سبب تألقه مع إنجلترا

نجم ريال مدريد يعتبر هندرسون قدوته

أكد النجم الإنجليزي جود بيلينجهام لاعب ريال مدريد، على أن جوردان هندرسون لاعب وسط الاتفاق السابق وأياكس الهولندي الحالي، هو سبب تألقه مع ناديه.

ويقدم بيلينجهام موسمًا للتاريخ مع نادي ريال مدريد، بعد الانتقال له قادمًا من بوروسيا دورتموند خلال صيف 2023.

وقال بيلينجهام خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أعتقد أن لاعبي المنتخب الإنجليزي مروا بالعديد من النكسات، ويجب أن أتعلم من آلامهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جود أضاف: "عندما أتحدث مع جوردان هندرسون المقرب مني، يخبرني كم أنا محظوظ لوجودي في هذا الفريق في مثل هذه البيئة الجيدة".

نجم ريال مدريد واصل: "أحاول الاستماع إلى هندرسون كثيرًا لأنه قدوتي، ساعدني بشكل كبير في الانضمام إلى منتخب إنجلترا والتألق معه، وساعدني في إدارة التوقعات والمسؤولية".