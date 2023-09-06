السر مع أخته! .. أنطونيو جريزمان يكشف عن سبب رفضه العرض السعودي

تعرف على السبب الحقيقي وراء رفض جريزمان للعرض السعودي

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كشف النجم الفرنسي أنطونيو جريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، عن السبب وراء رفضه العروض السعودية التي وصلت له خلال صيف 2023، بجانب عرض باريس سان جيرمان الفرنسي.

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ويستعد جريزمان رفقة منتخب بلاده فرنسا، لمواجهة أيرلندا بالتصفيات المؤهلة إلى يورو 2024، والمقرر لها مساء الخميس.

وقال جريزمان خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة أيرلندا: "كان هناك العديد من العروض من السعودية وباريس، ولكنني اخترت الاستمرار مع أتلتيكو مدريد".

وأضاف: "أنا على بُعد 15 هدفًا كي أصبح الهداف التاريخي للنادي، وأخبرت أختي بأنني لن أغادر وسأبقى هناك في أتلتيكو، وسأحاول تحطيم الرقم القياسي".

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وسجل جريزمان مع أتلتيكو مدريد حتى الآن 158 هدفًا خلال 344 مباراة لعبها بقميصه، حيث يتصدر القائمة الأسطورة لويس أراجونيس بـ172 هدفًا، ثم أدريان إسكوديرو بـ169 هدفًا، وجريزمان الثالث ثم بعده كابوس بـ146 هدفًا.

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