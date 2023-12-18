السر لدى الأطباء وعائلته .. إريكسن ينصح لوكير بعد تكرار سقوطه في الملاعب

نصيحة من إريكسن لنجم لوتون تاون بعد سقوطه المتكرر في الملاعب...

قدم كريستيان إريكسن، لاعب مانشستر يونايتد، الدعم والنصائح لتوم لوكير، لاعب لوتون تاون، بعد سقوطه بشكل مفاجئ في مباراة فريقه أمام بورنموث.

وشهدت مباراة بورنموث ضد نظيره لوتون في الدوري الإنجليزي، واقعة مؤسفة بعدما سقط توم لوكير على الأرض دون أي تدخل، ولكن الطاقم الطبي دخل إلى أرضية الملعب وأنعش اللاعب بشكل سريع.

واقعة سقوط توم لوكير، تعيد إلى الأذهان لحظة سقوط كريستيان إريكسن، لاعب مانشستر يونايتد، ومنتخب الدنمارك في بطولة يورو 2020، في مباراة منتخب بلاده أمام فنلندا.

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وقال إريكسن في تصريحات صحفية: "لقد قرأت وشاهدت ما حدث لتوم لوكير، أتمنى أن يكون بخير في أسرع وقت، ويصبح بصحة جيدة مع عائلته".

وأضاف: "نصيحتي له هي أن يتخذ دائمًا أفضل قرار ممكن، وينفذ تعليمات الأطباء، مثلًا إذا طلب الطبيب القيام بأمر معين، فهذا يعني أن تحترم تعليمات الأطباء".

وأتم تصريحاته قائلًا: "في النهاية عليه اتخاذ القرار مع عائلته، ولكن يتعين عليه أن يأخذ كل الوقت الذي يحتاجه ويفكر ويركز على نفسه".