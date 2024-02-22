السر في سانتياجو برنابيو .. تايلور سويفت تورط ريال مدريد أمام رابطة الليجا!

هوس الجماهير في إسبانيا بالعرض الأمريكي

توجهت إدارة نادي ريال مدريد بطلب رسمي، إلى رابطة الدوري الإسباني "الليجا"، من أجل تغيير موعد مباراة الجولة 38 من البطولة، يوم السبت الموافقة 25 مايو المقبل.

هذا الطلب قد يكون عاديًا إذا كان الأمر يتعلق بظروف تتعلق بالمناخ أو المناسبات السياسية، لكن طلب ريال مدريد هذه المرة يرتبط بالمطربة العالمية تايلور سويفت.. فما العلاقة؟

صحيفة "ريليفو"، أكدت أن المطربة الأمريكية صاحبة أعلى المبيعات للأغاني في 2023، أعلنت عن حفلها المرتقب في ملعب سانتياجو برنابيو الجديد، ضمن جولة أوروبية ضخمة في ستوكهولم وهامبورج وباريس ولندن وفيينا وميونيخ ووارسو، وهو الحفل الذي بيعت كافة التذاكر الخاص به في دقائق من بعد طرحها.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولا يتعارض موعد الحفل مع الجولة الأخيرة من الليجا، حيث ينتظر أن يقام يوم 29 مايو المقبل، بينما تقام الجولة خلال يومي 25 و26 من نفس الشهر، حيث يلاقي آنذاك ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس.

وأشارت "ريليفو"، إلى أن المشكلة في المواعيد، تتعلق بأن العرض الأمريكي المرتقب يتطلب تحضيرات ضخمة لكي يخرج بشكل منظم في "سانتياجو برنابيو"، وسيحتاج المنظمون على الأقل، لمدة 3 أيام حتى يخرج بشكل مثالي في ظروف آمنة بل وأكثر من ذلك.

بالنسبة لريال مدريد، طلب من رابطة الليجا أن تقام مباراته يوم السبت 25، حتى يكون هناك هامش كافٍ للمنظمين من أجل التحضير للحفل المرتقب، وعلى الأرجح ستوافق الرابطة، التي اعتادت استيعاب هذه المواقف كلما أمكن ذلك، لمساعدة الأندية في الحصول على دخل استثنائي من ملعبها.